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20:01 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодарском крае разбился военный самолет Л-39

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны.

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Источник: РИА Новости

По информации ведомства, инцидент произошел около 17:00 мск в районе населенного пункта Должанская.

Сообщается, что самолет упал в воду, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

«Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что два летчика, по предварительным данным, успели катапультироваться. Ведутся их поиски.

Самолеты Л-39 производились с 1970-го по 1999 год в Чехии.

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