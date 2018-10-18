В Краснодарском крае разбился военный самолет Л-39
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового
По информации ведомства, инцидент произошел около 17:00 мск в районе населенного пункта Должанская.
Сообщается, что самолет упал в воду, поиском летчиков в районе крушения занимается
Источник в правоохранительных органах сообщил, что два летчика, по предварительным данным, успели катапультироваться. Ведутся их поиски.
Самолеты Л-39 производились с 1970-го по 1999 год в Чехии.
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