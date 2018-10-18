В Краснодарском крае разбился военный самолет Л-39

Источник: РИА Новости

По информации ведомства, инцидент произошел около 17:00 мск в районе населенного пункта Должанская.

Сообщается, что самолет упал в воду, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

«Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что два летчика, по предварительным данным, успели катапультироваться. Ведутся их поиски.

Самолеты Л-39 производились с 1970-го по 1999 год в Чехии.