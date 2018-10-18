Коалиция США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии
ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении
ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении
«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства"*, — заявил сирийский военный источник.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
*Террористическая группировка, запрещенная в России