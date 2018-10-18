Коалиция США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства"*, — заявил сирийский военный источник.

Гостелевидение Сирии при этом сообщило со ссылкой на местные источники «о погибших и раненых среди мирных жителей». Точное число пострадавших пока не уточняется.