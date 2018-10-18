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22:27 (мск), источник: РИА Новости

Коалиция США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии

ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

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Источник: РИА Новости

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства"*, — заявил сирийский военный источник.

Гостелевидение Сирии при этом сообщило со ссылкой на местные источники «о погибших и раненых среди мирных жителей». Точное число пострадавших пока не уточняется.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в понедельник, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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