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22:47 (мск), источник: РИА Новости

Летчики упавшего на Кубани Л-39 успели катапультироваться, заявил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Два летчика, по предварительным данным, успели катапультироваться при крушении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае, ведутся их поиски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Источник: РИА Новости

«Это учебный самолет, там были летчик и штурман, они катапультировались», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время на месте крушения ведутся поисковые работы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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