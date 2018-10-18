Суд арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина на два месяца
Басманный суд в Москве заключил на два месяца под стражу
Басманный суд в Москве заключил на два месяца под стражу
Чиновник обвиняется в «систематическом получении взяток», о чем заявил следователь СК РФ. Точную сумму взяток он на назвал.
У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу.
Адвокат Нахлупина просил судью Юлию Сафину продлить срок задержания
Ранее следователь в суде потребовал изолировать Виталия Нахлупина от общества. По его мнению,