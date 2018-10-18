Суд арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина на два месяца

У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу.

Виталий Нахлупин вице-премьер Крыма