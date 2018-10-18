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21:48 (мск), источник: Известия

Суд арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина на два месяца

Басманный суд в Москве заключил на два месяца под стражу вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина в четверг, 18 октября.

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Источник: РИА "Новости"

Чиновник обвиняется в «систематическом получении взяток», о чем заявил следователь СК РФ. Точную сумму взяток он на назвал.

У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу.
Виталий Нахлупин
вице-премьер Крыма

Адвокат Нахлупина просил судью Юлию Сафину продлить срок задержания вице-премьера на 72 часа, чтобы успеть ознакомиться с материалами следствия. Его просьбу оставили без внимания.

Ранее следователь в суде потребовал изолировать Виталия Нахлупина от общества. По его мнению, вице-премьер пользовался своим служебным положением для взяточничества, а также состоял в организованной преступной группе.

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