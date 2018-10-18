В деле вице-премьера Крыма фигурируют взятки на 5 млн рублей
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — В уголовном деле
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — В уголовном деле
«Прошу рассмотреть возможность об избрании в отношении моего подзащитного меры пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей — то есть той суммы, в получении которой в составе группы он обвиняется», — заявил в суде адвокат бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского, которого следствие просит арестовать по делу Нахлупина.
Ранее в четверг Басманный суд Москвы отправил под стражу Нахлупина до 16 декабря. Ему, Валентину Дукорскому, а также бывшему замглавы комитета конкурентной политики республики Ярославу Сливке предъявлено обвинение в особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Точная фабула уголовного дела в настоящее время неизвестна.