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18 октября, источник: Интерфакс

В деле вице-премьера Крыма фигурируют взятки на 5 млн рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — В уголовном деле вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина может идти речь о получении взяток на 5 млн рублей.

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Источник: РИА "Новости"

«Прошу рассмотреть возможность об избрании в отношении моего подзащитного меры пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей — то есть той суммы, в получении которой в составе группы он обвиняется», — заявил в суде адвокат бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского, которого следствие просит арестовать по делу Нахлупина.

Ранее в четверг Басманный суд Москвы отправил под стражу Нахлупина до 16 декабря. Ему, Валентину Дукорскому, а также бывшему замглавы комитета конкурентной политики республики Ярославу Сливке предъявлено обвинение в особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Точная фабула уголовного дела в настоящее время неизвестна.

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