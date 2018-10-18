В деле вице-премьера Крыма фигурируют взятки на 5 млн рублей

«Прошу рассмотреть возможность об избрании в отношении моего подзащитного меры пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей — то есть той суммы, в получении которой в составе группы он обвиняется», — заявил в суде адвокат бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского, которого следствие просит арестовать по делу Нахлупина.