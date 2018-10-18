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18 октября, источник: ТАСС

В Екатеринбурге горит 16-этажный дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/ — Пожар локализован на площади 100 кв. м.

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Источник: Reuters

Почти 120 человек эвакуировано из 16-этажного жилого дома в Екатеринбурге из-за пожара, который распространился на четыре этажа, сообщили ТАСС в штабе тушения пожара.

Ранее сообщалось об эвакуации около 100 человек, в том числе 30 детей.

«На данный момент из дома эвакуированы примерно 120 человек, 40 из них были спасены пожарными, в их числе дети», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в подъезде сейчас сильное задымление. «Часть жильцов пожарные выводили по лестничным маршам», — сообщили в штабе. «Пожар начался в квартире на девятом этаже, потом огонь перекинулся на 10-й этаж», — уточнили в штабе.

Пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. м, сообщили в штабе тушения пожара. «Около 23:20 мск объявлена локализация пожара на площади 100 кв. м», — сказал собеседник агентства. Тушение пожара продолжается, для этого используется автолестница, предназначенная для ликвидации возгораний в многоэтажных зданиях.

Как сообщил ранее официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть полиции Екатеринбурга в 23:18 [21:18 мск].

Изначально поступила информация о том, что горят с 9-го по 11-й этажи <...> Большое количество сил МЧС и территориального ОВД, а также ДПС и группа немедленного реагирования полиции оказывают помощь в проезде к очагу возгорания.
Валерий Горелых
официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области

Он отметил, что возле дома припарковано много автомобилей, что осложняет проезд. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. «Следственно-оперативную группу возглавляет начальник уголовного розыска Денис Юдин. Сыщики опрашивают жителей дома на предмет установления причин и места возгорания», — добавил Горелых.

В пресс-службе регионального главка МЧС, в свою очередь, сообщили, что на двух этажах пожар локализован.

На девятом и десятом этажах локализован, тушение пожара продолжается на девятом, десятом, четырнадцатом, пятнадцатом этажах.
пресс-служба

«Силами администрации развернут пункт временно размещения в Доме культуры «Сортировочный», — сказали в главке, уточнив, что обращений по размещению в нем пока не поступало. В ведомстве добавили, что сейчас возгорание тушат уже 73 человека и 25 единиц техники.

Возгоранию присвоен второй, повышенный номер сложности.

В ведомстве добавили, что пожар не угрожает другим строениям. «Нет, пожар не перекинется на другие строения», — сказала собеседница агентства.

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