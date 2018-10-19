Максакова рассказала о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве
15 человек ворвались в квартиру, где находится сын
15 человек ворвались в квартиру, где находится сын
Певица,
Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю.
Она попросила сотрудников правоохранительных органов «немедленно отреагировать» на ситуацию.
В захвате квартиры
«Он [Денис Панаитов] дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду — ежемесячно восемь тысяч долларов. В
22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства.
Максакова рассказала, что украинское следствие возбудило в отношении Панаитова уголовное дело по статье о мошенничестве, однако он не приходит на допросы и скрывается от правоохранительных органов Украины на территории России. «Поэтому суд арестовал киевскую квартиру. Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню», — добавила она.
Дениса Вороненкова убили в центре Киева 23 марта 2017 года. Его охраннику удалось смертельно ранить стрелявшего, позднее тот скончался в больнице. Киллером оказался Павел Паршов, год отслуживший в Нацгвардии. В октябре 2017-го Генпрокуратура Украины заявила, что организатором преступления является бывший гражданский муж Максаковой — Владимир Тюрин, однако он отверг причастность к убийству.
В 2016 году Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой переехал на Украину. В его действиях СКР увидел не политические причины, как утверждал сам
Мария Поздеева