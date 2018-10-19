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01:59 (мск), источник: Daily Storm

Максакова рассказала о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве

15 человек ворвались в квартиру, где находится сын экс-депутата Госдумы вместе с няней.

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Источник: РИА "Новости"

Певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что 15 человек ворвались в ее квартиру в Киеве, где находится сын Максаковой вместе с няней. По ее словам, неизвестные требуют освободить помещение.

Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю.
Мария Максакова
изданию «Гордон»

Она попросила сотрудников правоохранительных органов «немедленно отреагировать» на ситуацию.

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В захвате квартиры экс-депутат Госдумы подозревает бывшего начальника отдела Следственного комитета России по Одинцовскому району Подмосковья Дениса Панаитова. Панаитова Максакова также подозревает в убийстве своего мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По ее словам, именно Денис Панаитов настаивал на переезде на Украину Вороненкова. Экс-начальник из СКР предложил свою квартиру в качестве временного жилья для Вороненкова, рассказала Мария Максакова.

«Он [Денис Панаитов] дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду — ежемесячно восемь тысяч долларов. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ — на меня свою квартиру в Киеве», — сообщила она.

22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства.
Мария Максакова

Максакова рассказала, что украинское следствие возбудило в отношении Панаитова уголовное дело по статье о мошенничестве, однако он не приходит на допросы и скрывается от правоохранительных органов Украины на территории России. «Поэтому суд арестовал киевскую квартиру. Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню», — добавила она.

Дениса Вороненкова убили в центре Киева 23 марта 2017 года. Его охраннику удалось смертельно ранить стрелявшего, позднее тот скончался в больнице. Киллером оказался Павел Паршов, год отслуживший в Нацгвардии. В октябре 2017-го Генпрокуратура Украины заявила, что организатором преступления является бывший гражданский муж Максаковой — Владимир Тюрин, однако он отверг причастность к убийству.

В 2016 году Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой переехал на Украину. В его действиях СКР увидел не политические причины, как утверждал сам экс-депутат, а попытку скрыться от следствия. Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания на Международной улице в Москве.

Мария Поздеева

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