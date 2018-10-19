Боль не отступает: Керчь прощается с жертвами трагедии
По последним данным, семеро пострадавших от рук Владислава Рослякова остаются в крайне тяжелом состоянии.
По последним данным, семеро пострадавших от рук Владислава Рослякова остаются в крайне тяжелом состоянии.
Сегодня в Керчи пройдут первые похороны погибших в результате трагедии в политехническом колледже. А в четверг закончились опознания жертв — 21 человек. В больницах города остаются более 50 пострадавших. Наиболее тяжелых пациентов перевезли в Москву двумя спецбортами МЧС. «Известия» выяснили, что следствие заинтересовалось поездками Владислава Рослякова в Харьков, и узнали, каким образом посмертная
Покупка оружия
По данным следствия, Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском колледже, получил официальное разрешение на ношение оружия 8 сентября, а 12 октября купил 150 патронов в охотничьем магазине «Сокол».
«Да, он купил 150 патронов 12 калибра восьмой картечи, 10 штук стоят 360 рублей. Обычно они используются при охоте на средних зверей», — подтвердили «Известиям» в магазине.
У продавцов не возникло никаких подозрений в отношении Рослякова, потому что у него на руках были все необходимые документы для покупки. Остается загадкой, каким образом человек, которому только недавно исполнилось 18 лет, смог так быстро оформить лицензию.
«Известия» пообщались с сотрудником магазина, который сам сталкивался с трудностями при получении разрешения на оружие.
— Травматический
Центр специальной подготовки «Дубровник» создан в августе 2014 года в рамках одноименной Ассоциации предприятий комплексной безопасности. Это первое крымское частное учебное заведение, получившее лицензию на обучение и подготовку охранников.
В организации дополнительного профобразования «Дубровник» «Известиям» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Росляков проходил там обучение.
По другой версии, Владислав Росляков получил теоретические знания в частной школе охранников в Симферополе «Эгида+».
— Я не верю, что он своими силами прошел через все эти бюрократические сложности. Когда я оформлял разрешение, мне намекали сотрудники
Следователи также пытаются выяснить, где молодой человек научился стрелять.
Левый или правый
Известно, что на своей старой странице в социальной сети «ВКонтакте» Росляков размещал антифашистские посты, в частности даже делал репост из запрещенного ресурса про скинхедов (redskins).
«Известия» поговорили с подростком, жившим раньше по соседству с Владиславом. Он рассказал, что политика не особо интересовала молодого человека. Гораздо больше его увлекали компьютерные игры, о чем ранее писали «Известия», и музыка. Бывший сосед Рослякова рассказал, что несколько лет назад они довольно регулярно общались — у них были общие музыкальные интересы.
— На районе сразу бросается в глаза, если
Судить о том, чем увлекался Владислав. теперь можно только по рассказам знакомых и той скудной информации, которая есть на его странице в соцсетях. Все данные и сообщения, которые находились в компьютере Владислава Рослякова, удалены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
— Когда сделали обыск и посмотрели компьютер, то вся информация, сообщения и прочее, были удалены, — сообщила Людмила Лубина, сославшись на представителей следственных органов.
Не в секте
Ранее сообщалось, что мать стрелка Галина Рослякова, работающая в онкологическом центре Керчи, связана с сектой «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). «Известия» пообщались с представителями местных религиозных общин и выяснили, что она действительно участвовала в жизни религиозной организации, но не секты «Свидетели Иеговы», а Российской Церкви христиан веры евангельской.
— Она приходила на наши благотворительные вечера, помогала. Спокойная, милая женщина. На самих молитвенных вечерах я не видела ее, а на общественных мероприятиях нашей церкви — да. Нам часто нужна помощь — раздавать еду и одежду, как раз на таком событии я и видела ее в последний раз. Не могу сказать ничего плохого, — рассказала одна из прихожанок.
Эта религиозная организация представляет ветвь пятидесятнического направления христианства, не запрещена на территории РФ.
Пока гром не грянет
На второй день после трагедии в колледже, в керченских учебных заведениях начали усиливать безопасность. Все школы и детские сады охраняют сотрудники полиции, а в колледжах введен усиленный досмотр.
— Это просто смешно. Усиливать меры безопасности после того, как все уже случилось. У нас вчера еще можно было пройти, сказав, что забыл пропуск. А сегодня полный досмотр рюкзака, — рассказал «Известиям» ученик судостроительного колледжа Керчи Игорь Р.
На входе во все детские сады и школы стоят полицейские. — есть опасения, что появятся подражатели, поэтому перестраховаться стоит, рассказал «Известиям» сотрудник органов правопорядка, дежурящий у школы № 25.
А к месту трагедии с самого утра в четверг начали приходить студенты колледжа.
— Мне очень важно было прийти сюда сегодня, потому что иначе я бы никогда не смогла даже ходить рядом с этим местом. Я пошла покурить, и тут услышала как будто гром — мы рванули к колледжу, но нам крикнули оттуда, чтобы бежали обратно. Полезли через забор, меня подсадил мальчик. Вчера здесь моя подруга погибла… Анастасия. У нее мать преподавала там же, в колледже. Она бухгалтером работала. Я учусь на последнем курсе.
Дважды врачам удавалось завести остановившееся сердце, но в третий раз медики казались бессильны.
Как рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, большинство жертв трагедии умерли от огнестрельных ранений. А те, кто пострадал от взрыва, попали в больницы.
— Те, кто попал в стационар — это…
Посмертная экспертиза
Помимо министра здравоохранения России, в Керчь прибыла и группа психиатров. Их задача — помочь всем участникам трагедии и их близким справиться с посттравматическим стрессовым расстройством. Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сказал «Известиям», что пока рано давать
Как пояснил «Известиям» Георгий Костюк, главврач московской психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева, член Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, «сейчас вокруг этого события концентрируется очень большой объем информации, открываются все новые обстоятельства и детали произошедшего».
— Относительно информации о назначении комплексной посмертной
Психиатр рассказал, что такая экспертиза поможет выявить и оценить индивидуальные психологические особенности убийцы и их влияние на его поведение в момент совершения преступления.
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