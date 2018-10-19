Боль не отступает: Керчь прощается с жертвами трагедии

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Сегодня в Керчи пройдут первые похороны погибших в результате трагедии в политехническом колледже. А в четверг закончились опознания жертв — 21 человек. В больницах города остаются более 50 пострадавших. Наиболее тяжелых пациентов перевезли в Москву двумя спецбортами МЧС. «Известия» выяснили, что следствие заинтересовалось поездками Владислава Рослякова в Харьков, и узнали, каким образом посмертная психолого-психиатрическая экспертиза может пролить свет на причины трагедии.

Покупка оружия

По данным следствия, Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском колледже, получил официальное разрешение на ношение оружия 8 сентября, а 12 октября купил 150 патронов в охотничьем магазине «Сокол».

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«Да, он купил 150 патронов 12 калибра восьмой картечи, 10 штук стоят 360 рублей. Обычно они используются при охоте на средних зверей», — подтвердили «Известиям» в магазине.

У продавцов не возникло никаких подозрений в отношении Рослякова, потому что у него на руках были все необходимые документы для покупки. Остается загадкой, каким образом человек, которому только недавно исполнилось 18 лет, смог так быстро оформить лицензию.

«Известия» пообщались с сотрудником магазина, который сам сталкивался с трудностями при получении разрешения на оружие.

— Травматический пистолет-то оформить непросто: нужно тысяч 20 только на справки и сейф, и обучение, а с настоящим оружием дело обстоит еще сложнее. У меня процесс оформления занял полгода, потому что 4 месяца длились только специальные курсы, где выдают документ о том, что человек научился обращаться с гладкоствольным оружием. По моим данным, Росляков, как и многие, ездил в Симферополь от организации «Дубровник» на курсы, — рассказал он.

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Центр специальной подготовки «Дубровник» создан в августе 2014 года в рамках одноименной Ассоциации предприятий комплексной безопасности. Это первое крымское частное учебное заведение, получившее лицензию на обучение и подготовку охранников.

В организации дополнительного профобразования «Дубровник» «Известиям» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Росляков проходил там обучение.

По другой версии, Владислав Росляков получил теоретические знания в частной школе охранников в Симферополе «Эгида+».

Напомним, Владиславу Рослякову удалось оформить все нужные бумаги за четыре месяца (в июне он стал совершеннолетним, а в октябре уже имел и оружие, и лицензию).

— Я не верю, что он своими силами прошел через все эти бюрократические сложности. Когда я оформлял разрешение, мне намекали сотрудники лицензионно-разрешительного отдела, что процесс можно ускорить за 30 тыс. рублей, а справки из психо- и наркодиспансера можно приобрести за 1 тыс. рублей, если лень проходить врача. Хотя если не состоишь на учете, получишь ее в любом случае. Просто потратишь больше времени, — добавил сотрудник охотничьего магазина.

Следователи также пытаются выяснить, где молодой человек научился стрелять.

Источник, близкий к следствию, рассказал «Известиям», что идет проверка поездок Рослякова: «За последний год он дважды ездил на выходные в Харьков. При этом близких родственников, по имеющимся данным, у него там нет».

Левый или правый

Известно, что на своей старой странице в социальной сети «ВКонтакте» Росляков размещал антифашистские посты, в частности даже делал репост из запрещенного ресурса про скинхедов (redskins). Кто-то даже стал искать политический подтекст в действиях молодого человека.

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«Известия» поговорили с подростком, жившим раньше по соседству с Владиславом. Он рассказал, что политика не особо интересовала молодого человека. Гораздо больше его увлекали компьютерные игры, о чем ранее писали «Известия», и музыка. Бывший сосед Рослякова рассказал, что несколько лет назад они довольно регулярно общались — у них были общие музыкальные интересы.

— На районе сразу бросается в глаза, если кто-то становится неформалом. Я тогда увидел его и обрадовался, что еще один панк появился. Ну, сейчас я понимаю, что он был неформалом, любящим русский панк, а тогда любой человек в клетчатых штанах воспринимался как свой, — рассказал бывший приятель Рослякова. — Общались недолго, в основном музыку обсуждали — «Короля и шута», «Гражданскую оборону». Ну, а потом я стал ходить на концерты и влился в местное движение анархистов, переехал в другой район и потерял контакт с Владом. Он никак не участвовал ни в каких мероприятиях, видимо, просто это был период подросткового бунта для него. До вчерашнего дня я вообще не вспоминал о его существовании, он не очень яркой личностью был.

Судить о том, чем увлекался Владислав. теперь можно только по рассказам знакомых и той скудной информации, которая есть на его странице в соцсетях. Все данные и сообщения, которые находились в компьютере Владислава Рослякова, удалены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

— Когда сделали обыск и посмотрели компьютер, то вся информация, сообщения и прочее, были удалены, — сообщила Людмила Лубина, сославшись на представителей следственных органов.

Не в секте

Ранее сообщалось, что мать стрелка Галина Рослякова, работающая в онкологическом центре Керчи, связана с сектой «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). «Известия» пообщались с представителями местных религиозных общин и выяснили, что она действительно участвовала в жизни религиозной организации, но не секты «Свидетели Иеговы», а Российской Церкви христиан веры евангельской.

— Она приходила на наши благотворительные вечера, помогала. Спокойная, милая женщина. На самих молитвенных вечерах я не видела ее, а на общественных мероприятиях нашей церкви — да. Нам часто нужна помощь — раздавать еду и одежду, как раз на таком событии я и видела ее в последний раз. Не могу сказать ничего плохого, — рассказала одна из прихожанок.

Эта религиозная организация представляет ветвь пятидесятнического направления христианства, не запрещена на территории РФ.

Пока гром не грянет

На второй день после трагедии в колледже, в керченских учебных заведениях начали усиливать безопасность. Все школы и детские сады охраняют сотрудники полиции, а в колледжах введен усиленный досмотр.

— Это просто смешно. Усиливать меры безопасности после того, как все уже случилось. У нас вчера еще можно было пройти, сказав, что забыл пропуск. А сегодня полный досмотр рюкзака, — рассказал «Известиям» ученик судостроительного колледжа Керчи Игорь Р.

На входе во все детские сады и школы стоят полицейские. — есть опасения, что появятся подражатели, поэтому перестраховаться стоит, рассказал «Известиям» сотрудник органов правопорядка, дежурящий у школы № 25.

А к месту трагедии с самого утра в четверг начали приходить студенты колледжа.

— Мне очень важно было прийти сюда сегодня, потому что иначе я бы никогда не смогла даже ходить рядом с этим местом. Я пошла покурить, и тут услышала как будто гром — мы рванули к колледжу, но нам крикнули оттуда, чтобы бежали обратно. Полезли через забор, меня подсадил мальчик. Вчера здесь моя подруга погибла… Анастасия. У нее мать преподавала там же, в колледже. Она бухгалтером работала. Я учусь на последнем курсе. Как-то разговорились с Настей, потом общаться стали, — рассказала «Известиям» студентка Алена о 27-летней Анастасии Баклановой и ее матери Светлане Баклановой, расстрелянных в колледже.

В четверг число жертв достигло 21 человека — 16-летняя студентка скончалась на борту медицинского вертолета во время перелета в Симферополь.

Дважды врачам удавалось завести остановившееся сердце, но в третий раз медики казались бессильны.

Как рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, большинство жертв трагедии умерли от огнестрельных ранений. А те, кто пострадал от взрыва, попали в больницы.

— Те, кто попал в стационар — это… минно-взрывные раны. Самодельное взрывное устройство, начиненное огромным количеством мелких компонентов, — пояснила министр.

Посмертная экспертиза

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Помимо министра здравоохранения России, в Керчь прибыла и группа психиатров. Их задача — помочь всем участникам трагедии и их близким справиться с посттравматическим стрессовым расстройством. Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сказал «Известиям», что пока рано давать какие-то оценки состоянию пострадавших, да и говорить о том, был ли убийца психически нездоров, сейчас невозможно.

Как пояснил «Известиям» Георгий Костюк, главврач московской психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева, член Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, «сейчас вокруг этого события концентрируется очень большой объем информации, открываются все новые обстоятельства и детали произошедшего».

— Относительно информации о назначении комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ) по данному делу можно отметить, что такую экспертизу назначают, когда необходимо одновременно совместить психологические и психиатрические знания в отношении лиц, возможно, имеющих различного рода отклонения, психические расстройства, или не имеющих таковых, — пояснил Георгий Костюк. — Посмертная КСППЭ нацелена на исследование личности человека, позволяет наиболее полно раскрыть причины и условия, способствовавшие совершению деяния.