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02:28 (мск), источник: ТАСС

В многоэтажном доме в Екатеринбурге горели кладовые помещения с 9 по 16 этаж

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/ — По последним данным, площадь пожара составила 100 кв метров.

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Источник: Reuters

Кладовые помещения с 9 по 16 этаж горели в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

«Сотрудниками полиции установлено, что горели не квартиры, а кладовые помещения с 9 по 16 этаж», — сказал он.

Он добавил, что всего было эвакуировано около 200 человек.

«Кто-то обратился к родным и близким, а основная масса [людей] доставлена в ближайшую среднюю общеобразовательную школу № 83, расположенную на улице Седова, 6 в том же районе», — уточнил он.

Горелых пояснил, что назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точных причины пожара.

Органы внутренних дел и МЧС отрабатывают различные версии: от замыкания электропроводки, человеческого фактора и нарушения правил обращения с электрооборудованием. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение.
Валерий Горелых
официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области

По последним данным, площадь пожара составила 100 кв метров. В 01:28 пятницы по местному времени (23:28 мск четверга) открытое горение было ликвидировано.

Глава города Александр Высокинский ранее сообщил ТАСС, что при пожаре в доме пострадал ребенок.
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