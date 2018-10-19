Кремль не считает нужным вмешиваться в ситуацию вокруг пропажи саудовского журналиста

«Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом. Осуществляется сотрудничество между турецкими следственными органами, между саудовскими дипломатами, что, конечно, вызывает наше удовлетворение. И мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений эта ситуация будет разрешена в правовом русле», — заявил представитель Кремля в программе Первого канала «Большая игра».