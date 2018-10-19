Кремль не считает нужным вмешиваться в ситуацию вокруг пропажи саудовского журналиста
России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг исчезновения саудовского репортера Джамаля Хашкаджи, считает
России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг исчезновения саудовского репортера Джамаля Хашкаджи, считает
«Я не думаю, что нам стоит
Напомним, 2 октября господин Хашкаджи поехал в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. С тех пор журналист, известный своей критикой саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, прекратил выходить на связь. После усилившегося международного давления на
О расследовании исчезновения репортера — в публикации «Ъ» «Саудовского журналиста ищут по остывшим следам».