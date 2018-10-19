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05:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не считает нужным вмешиваться в ситуацию вокруг пропажи саудовского журналиста

России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг исчезновения саудовского репортера Джамаля Хашкаджи, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что вопрос пропажи журналиста удастся решить «в правовом русле».

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Источник: Reuters

«Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом. Осуществляется сотрудничество между турецкими следственными органами, между саудовскими дипломатами, что, конечно, вызывает наше удовлетворение. И мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений эта ситуация будет разрешена в правовом русле», — заявил представитель Кремля в программе Первого канала «Большая игра».

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Напомним, 2 октября господин Хашкаджи поехал в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. С тех пор журналист, известный своей критикой саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, прекратил выходить на связь. После усилившегося международного давления на Эр-Рияд была достигнута договоренность о создании турецко-саудовской группы по расследованию обстоятельств исчезновения Джамаля Хашкаджи.

О расследовании исчезновения репортера — в публикации «Ъ» «Саудовского журналиста ищут по остывшим следам».

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