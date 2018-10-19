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04:59 (мск), источник: Интерфакс

Трамп предположил смерть пропавшего в Стамбуле саудовского журналиста

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Пропавший без вести в Стамбуле оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, судя по всему, мертв, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

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Источник: AP 2018

По сообщению агентства Associated Press, президент сказал, что «конечно, похоже, что он мертв». Кроме того, он пообещал «серьезные последствия», если выяснится, что за гибелью журналиста стоят саудовские власти.

Журналист Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты «Вашингтон пост» и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

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Турецкие СМИ ранее сообщили, что в распоряжении местных журналистов есть аудиозапись допроса и пыток Хашкаджи в здании саудовского консульства.

Ранее канал CNN со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно предположениям СМИ, журналиста жестоко пытали, после чего Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено. Отмечается, что на имеющейся аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

Также ранее американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. Также, по данным канала, Эр-Рияд сообщит, что смерть журналиста наступила «из-за того, что допрос пошел не по плану».

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