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10:17 (мск), источник: Интерфакс

Вертолет ВМС США упал на палубу авианосца в Филиппинском море

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Вертолет MH-60 Seahawk Военно-морских сил США рухнул на палубу авианосца «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) в Филиппинском море, сообщает портал Stars & Stripes со ссылкой на командование Седьмого флота.

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Источник: Reuters

Инцидент произошел утром в пятницу вскоре после взлета вертолета. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии под наблюдении медиков. Подробной информации об их количестве и характере травм не приводится. Отмечается лишь, что их жизням ничего не угрожает. Некоторых пострадавших эвакуируют на берег.

Сообщается, что авианосец, базирующийся в японской Йокосуке, проводил штатные мероприятия в момент инцидента с ударной группой.

Как подчеркивается в заявлении флота, авианосец «Рональд Рейган» продолжает выполнять свою миссию, полеты возобновлены.

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