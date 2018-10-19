Вертолет ВМС США упал на палубу авианосца в Филиппинском море
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Вертолет MH-60 Seahawk
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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Вертолет MH-60 Seahawk
Инцидент произошел утром в пятницу вскоре после взлета вертолета. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии под наблюдении медиков. Подробной информации об их количестве и характере травм не приводится. Отмечается лишь, что их жизням ничего не угрожает. Некоторых пострадавших эвакуируют на берег.
Сообщается, что авианосец, базирующийся в японской Йокосуке, проводил штатные мероприятия в момент инцидента с ударной группой.
Как подчеркивается в заявлении флота, авианосец «Рональд Рейган» продолжает выполнять свою миссию, полеты возобновлены.