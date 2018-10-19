Вертолет ВМС США упал на палубу авианосца в Филиппинском море

Инцидент произошел утром в пятницу вскоре после взлета вертолета. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии под наблюдении медиков. Подробной информации об их количестве и характере травм не приводится. Отмечается лишь, что их жизням ничего не угрожает. Некоторых пострадавших эвакуируют на берег.