Дрессировщик свалился в пруд с крокодилами во время шоу
Дрессировщик крокодилов свалился в бассейн с рептилиями во время публичного выступления в Китае и остался жив. Об этом сообщает издание The Daily Express.
Дрессировщик крокодилов свалился в бассейн с рептилиями во время публичного выступления в Китае и остался жив. Об этом сообщает издание The Daily Express.
На видео, снятом очевидцем, один из участников представления пытается засунуть в пасть крокодилу желтый воздушный шарик. Двое других стоят позади него возле бассейна.
Неожиданно один из них оступился и упал в воду. Зрители в ужасе ахнули, все выступающие бросились в сторону, а сам упавший с поразительной скоростью выпрыгнул на сцену. Неподвижным оставался только крокодил.