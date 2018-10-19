В Гатчине в Ленинградской области произошел взрыв на заводе пиротехники, есть погибшие
На заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчина Ленинградской области 19 октября произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
На заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчина Ленинградской области 19 октября произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает о двоих погибших. По словам представителя ведомства, еще два человека пострадали. В правоохранительных органах рассказали, что под завалами остаются три человека, один из них ребенок. Местные власти, впрочем, информацию о ребенке отрицают.
В Гатчинской центральной районной больнице сообшили, что сюда привезли пятерых пострадавших. До этого ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, передавал, что пострадали около десяти человек.
Областная прокуратура уже начала проверку. СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, которое привело к смерти человека.
ЧП произошло, когда основная смена покинула цех. Очевидцы рассказали, что в помещении, где произошел взрыв, находились пять человек. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что рядом с заводом загорелись три автомобиля.
По информации ТАСС,
Как сообщили агентству в МЧС завод разрушен на 30%. Площадь обрушения составила 7,5 тысяч квадратных метров.
Завод «Авангард» занимается изготовлением пиротехники и металлических изделий с 1944 года. На предприятии работает больше 700 человек. «Авангард» поставляет свои товары по всей России и в страны СНГ, это около 2500 компаний.