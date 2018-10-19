Стало известно, чем были начинены бомбы керченского стрелка
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Болты, шайбы и изогнутые гвозди доставали хирурги во время операций из ран пострадавших в Керчи, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Болты, шайбы и изогнутые гвозди доставали хирурги во время операций из ран пострадавших в Керчи, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Это, действительно, такое страшное зрелище — болты, шайбы, изогнутые гвозди, металлические компоненты достаточно большой величины — с указательный палец некоторые», — сказала Скворцова в эфире Первого канала.
Она добавила, что, поскольку эти предметы грязные, «тут же начинается воспаление, у ряда пациентов флегмона кишечника, разрывы, сопровождающиеся абсцессами».
Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
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