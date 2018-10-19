Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в выборы в Конгресс

Госпожа Хусьянова работала главным бухгалтером петербургского проекта «Лахта», который, как говорится в сообщении американского ведомства, был «проектом прикрытия, финансируемым российским олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering».

Проект «Лахта» включает в себя несколько подпроектов, некоторые из них рассчитаны на внутреннюю российскую аудиторию, остальные — на аудиторию в Соединенных Штатах, в Евросоюзе и на Украине, отмечает американский Минюст. Предполагается, что госпожа Хусейнова вступила в сговор с участниками «российской кампании», которая проводилась с целью повлиять на избирательный процесс.

Елена Хусейнова работала с документами, которые содержат информацию о расходах на кампанию в США, в том числе о расходах на оплату работы активистов, рекламу в социальных сетях, регистрацию доменных имен, покупку прокси-серверов и «продвижение новостных сообщений в социальных сетях», считают в Вашингтоне.