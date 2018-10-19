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22:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в выборы в Конгресс

Министерство юстиции США предъявило обвинения 44-летней россиянке Елене Хусьяновой, которая, как полагает ведомство, пыталась повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США, а также президентских выборов в 2016 году, сообщается на сайте ведомства.

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Госпожа Хусьянова работала главным бухгалтером петербургского проекта «Лахта», который, как говорится в сообщении американского ведомства, был «проектом прикрытия, финансируемым российским олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering».

Проект «Лахта» включает в себя несколько подпроектов, некоторые из них рассчитаны на внутреннюю российскую аудиторию, остальные — на аудиторию в Соединенных Штатах, в Евросоюзе и на Украине, отмечает американский Минюст. Предполагается, что госпожа Хусейнова вступила в сговор с участниками «российской кампании», которая проводилась с целью повлиять на избирательный процесс.

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Елена Хусейнова работала с документами, которые содержат информацию о расходах на кампанию в США, в том числе о расходах на оплату работы активистов, рекламу в социальных сетях, регистрацию доменных имен, покупку прокси-серверов и «продвижение новостных сообщений в социальных сетях», считают в Вашингтоне.

В период с января 2016 года по июнь 2018-го предлагаемый бюджет проекта «Лахта» составил более $35 млн, часть этих средств предположительно была направлена ​​на финансирование деятельности в США. За первое полугодие 2018-го предлагаемый бюджет проекта превысил $10 млн.

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