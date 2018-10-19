Под завалами на месте взрыва на заводе пиротехники в Гатчине могут находиться три человека

Источник: РИА "Новости"

«По словам очевидцев, под завалом могут оставаться еще три человека. Сам завал обследовали кинологи с собаками, обследование показало, что там есть люди», — сказал собеседник агентства. Сейчас ведется разбор завалов.

В штабе также проинформировали, что в результате взрыва погибли три человека, еще семеро пострадали. Двое из них находятся в больнице. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили.