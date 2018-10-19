Под завалами на месте взрыва на заводе пиротехники в Гатчине могут находиться три человека
ТАСС, 19 октября. Три человека могут находиться под завалом, образовавшимся в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в оперативном штабе на месте ЧП.
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