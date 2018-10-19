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19 октября, источник: ТАСС

Под завалами на месте взрыва на заводе пиротехники в Гатчине могут находиться три человека

ТАСС, 19 октября. Три человека могут находиться под завалом, образовавшимся в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в оперативном штабе на месте ЧП.

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Источник: РИА "Новости"

«По словам очевидцев, под завалом могут оставаться еще три человека. Сам завал обследовали кинологи с собаками, обследование показало, что там есть люди», — сказал собеседник агентства. Сейчас ведется разбор завалов.

В штабе также проинформировали, что в результате взрыва погибли три человека, еще семеро пострадали. Двое из них находятся в больнице. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили.

Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине произошел в пятницу вечером. Четырехэтажное здание частично разрушено.

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