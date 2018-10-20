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03:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Саудовский генпрокурор: Хашкаджи погиб в результате драки в консульстве

Между журналистом Джамалем Хашкаджи и людьми в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошел конфликт, в результате которого репортер погиб, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба. По делу арестованы 18 человек. По приказу короля создан министерский комитет во главе с наследным принцем, который займется расследованием убийства Джамаля Хашкаджи.

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«Предварительное следствие дела Хашкаджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашкаджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти», — заявил Сауд аль-Муаджиб.

Саудовский генерал Ахмед Асири уволен со своего поста заместителя главы службы общей разведки королевства. Кроме того, своей должности лишился советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал реструктуризовать разведку королевства.

Ранее газета The New York Times сообщала, что власти Саудовской Аравии могут возложить вину за убийство саудовского репортера на господина Асири. По словам источников издания, дело представят так, будто наследный принц в устной форме поручил советнику поймать журналиста и доставить на допрос в Саудовскую Аравию. Но в итоге генерал «либо неправильно понял указания, либо превысил свои полномочия», убив журналиста.

Напомним, оппозиционный журналист, который работал на газету The Washington Post, исчез 2 октября — в этот день он зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, но из здания уже не вышел. Как утверждал CNN, репортера убили во время допроса, который «пошел не так». Турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. На фоне новостей об убийстве репортера многие инвесторы и чиновники отказываются от участия в саудовском инвестфоруме, а в США рассматривают возможность введения санкций.

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Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста умер в странном ДТП в Эр-Рияде
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18 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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