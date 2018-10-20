Саудовский генпрокурор: Хашкаджи погиб в результате драки в консульстве

«Предварительное следствие дела Хашкаджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашкаджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти», — заявил Сауд аль-Муаджиб.

Саудовский генерал Ахмед Асири уволен со своего поста заместителя главы службы общей разведки королевства. Кроме того, своей должности лишился советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал реструктуризовать разведку королевства.

Ранее газета The New York Times сообщала, что власти Саудовской Аравии могут возложить вину за убийство саудовского репортера на господина Асири. По словам источников издания, дело представят так, будто наследный принц в устной форме поручил советнику поймать журналиста и доставить на допрос в Саудовскую Аравию. Но в итоге генерал «либо неправильно понял указания, либо превысил свои полномочия», убив журналиста.