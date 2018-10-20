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09:14 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал, как повредили при сборке блок «Союза»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сборщики на Байконуре с силой соединяли боковой блок ракеты «Союз-ФГ» с центральным, погнув один из двух выступов крепления, а чтобы он вышел при разделении в полете нанесли внутрь смазку, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования.

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«На подпятнике (специальном углублении на центральном блоке второй ступени — ред.) по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального».

«Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в “пакет” (четыре блока первой и вторая ступень — ред.), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку», — сказал собеседник агентства.
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Таким образом, отметил он, из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок, а потом, все же, при выходе датчик штока сработал, и клапан открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация, пояснил собеседник.

По его словам, во время заседания аварийной комиссии в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре в среду был поднят вопрос о культуре производства, однако от специалистов члены комиссии услышали, что подобные отходы от технологической документации сборки ракеты время от времени случаются, пояснил собеседник агентства.

Окончательные результаты расследования будут подписаны аварийной комиссией в субботу и тогда же представлены главе госкорпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину. Общественности результаты планируется довести в понедельник-вторник, сообщили ранее РИА Новости в госкорпорации.

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Авария при старте «Союза»

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Россия приостановила пилотируемые пуски.

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