Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Взрывное устройство в личных вещах керченского стрелка удивило СК
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Кейт Миддлтон в платье за $200 устроила прием во дворце
Супругам станет проще передавать наследство детям
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова серьезно больны
«Керченский стрелок» записал видео для СМИ
Какие болезни можно распознать болезнь по кашлю: инструкция
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Гол Кверквелии принес «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
Прохоркин: Олимпиада-2018 была ненастоящая. Что себе врать?
Как брат Кокорина отреагировал на решение суда оставить их в СИЗО
Назван залог, что за Кокорина готова внести мать
Жертва керченского стрелка должна была уже уйти на пенсию - СМИ
Реакция бабушки керченского стрелка на бойню
Наступила гробовая тишина – и это страшно: как живут в недостроях
Супругам станет проще передавать наследство детям
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
08:27 (мск), источник: Известия

В Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

В белорусском городе Гродно девушка решила не дожидаться проезда кортежа президента Александра Лукашенко и перешла дорогу прямо во время движения машин.

Наверх

Как сообщил портал NewGrodno, девушка начала переходить улицу на зеленый свет светофора в момент, когда к переходу стремительно приближались машины президентского кортежа со спецсигналами. Впрочем, пешехода это ни капли не смутило, и девушка проскочила между автомобилями.

Сцену зафиксировал на видеорегистратор остановившийся на красный сигнал автомобилист.

Во время загрузки произошла ошибка.

9 октября сообщалось, что украинские СМИ обвинили президента страны Петра Порошенко в нарушении ППД. Президент Украины лично сел за руль во время поездки с премьером Болгарии и проигнорировал три пункта правил дорожного движения.

В марте его кортеж сбил пожилого мужчину в центре Киева.

Лукашенко прокатил Путина на раритетном внедорожнике и накормил драниками
Во время загрузки произошла ошибка.
13 октября© Ньюстюб
 Официальный вывод: зачем Ярош увел националистов из Донбасса
Сервисный вздор: можно ли пройти ТО без обмана
Источник рассказал, как повредили при сборке блок «Союза»
Ученые рассказали, как часто надо принимать душ
Пенсионерка передала министру «подарки» на 89 рублей прибавки
Карты лгут: ученый показал, как на самом деле выглядит мир
Суд вынес приговор блогеру «Давидычу»
Стало известно, чем были начинены бомбы керченского стрелка
Спорт
Гол Кверквелии принес «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом» «Локомотив» одержал третью победу подряд и сместил с четвертого места потерпевший второе поражение кряду «Ростов»
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Горячие темы на «Детях»
Лидия Еленева Ребенок не ест вообще ничего 244
Ирина Красавина А вот и пятница 191
Виктория Вот просто интересно стало 169
Коровелла Му Прожить на прожиточный минимум 146
Леди
Жуткий вид: как отличить бомжа от модника Все, что ты хотела знать про «уродливую моду». Не благодари.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь