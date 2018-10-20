В Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко
В белорусском городе Гродно девушка решила не дожидаться проезда кортежа президента Александра Лукашенко и перешла дорогу прямо во время движения машин.
В белорусском городе Гродно девушка решила не дожидаться проезда кортежа президента Александра Лукашенко и перешла дорогу прямо во время движения машин.
Как сообщил портал NewGrodno, девушка начала переходить улицу на зеленый свет светофора в момент, когда к переходу стремительно приближались машины президентского кортежа со спецсигналами. Впрочем, пешехода это ни капли не смутило, и девушка проскочила между автомобилями.
Сцену зафиксировал на видеорегистратор остановившийся на красный сигнал автомобилист.
9 октября сообщалось, что украинские СМИ обвинили президента страны Петра Порошенко в нарушении ППД. Президент Украины лично сел за руль во время поездки с премьером Болгарии и проигнорировал три пункта правил дорожного движения.
В марте его кортеж сбил пожилого мужчину в центре Киева.