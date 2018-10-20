В Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

Как сообщил портал NewGrodno, девушка начала переходить улицу на зеленый свет светофора в момент, когда к переходу стремительно приближались машины президентского кортежа со спецсигналами. Впрочем, пешехода это ни капли не смутило, и девушка проскочила между автомобилями.