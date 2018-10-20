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10:06 (мск), источник: Фонтанка

Количество жертв взрыва под Гатчиной увеличилось до четырех человек. Разбор завалов продолжается

При разборе завалов после ЧП на пиротехническом заводе под Гатчиной найдено тело четвертой жертвы взрыва. Об этом 20 октября сообщили в областном МЧС.

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Там уточнили, что к семи утра удалось разобрать около 80% завалов. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек, четверо из них погибли. Двое человек остаются в больнице. Напомним, накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в здании «Авангарда» находились пять человек, и число жертв может еще увеличиться.

В ночь на 20 октября областной Следственный комитет задержал главного инженера АО «Гатчинский завод «Авангард» по подозрению в том, что он допустил к производству людей, которые официально не были оформлены и не имели лицензии на работу с пиротехникой.

Следователи задержали главного инженера завода «Авангард» в Гатчине
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
 Мера милосердия.
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