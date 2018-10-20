Количество жертв взрыва под Гатчиной увеличилось до четырех человек. Разбор завалов продолжается

Там уточнили, что к семи утра удалось разобрать около 80% завалов. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек, четверо из них погибли. Двое человек остаются в больнице. Напомним, накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в здании «Авангарда» находились пять человек, и число жертв может еще увеличиться.