Один человек остается в реанимации после взрыва на заводе в Ленинградской области
С помощью авиации его перевезут в областную больницу.
С помощью авиации его перевезут в областную больницу.
«В реанимации остается один пострадавший в стабильно тяжелом состоянии. Готовится его перевод в областную больницу с использованием авиации», — сказал собеседник агентства.
По уточненным данным, единственная несовершеннолетняя, пострадавшая в результате ЧП, также остается в больнице. «Она в педиатрическом отделении. Чувствует себя хорошо, но домой ее еще не отпускают», — добавили в Гатчинской больнице.
Ранее сообщалось, что в результате произошедшего накануне взрыва погибли четыре человека. Разбор завалов продолжается, на данный момент разобрано около 80%. Следователи задержали главного инженера завода «Авангард». Он подозревается в том, что допустил к производству в цех неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для таких работ.
Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».