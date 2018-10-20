Один человек остается в реанимации после взрыва на заводе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Один пострадавший после взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщили ТАСС в администрации по связям с общественностью Гатчинской клинической межрайонной больницы, пострадавшего готовятся перевезти в областную больницу.

«В реанимации остается один пострадавший в стабильно тяжелом состоянии. Готовится его перевод в областную больницу с использованием авиации», — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, единственная несовершеннолетняя, пострадавшая в результате ЧП, также остается в больнице. «Она в педиатрическом отделении. Чувствует себя хорошо, но домой ее еще не отпускают», — добавили в Гатчинской больнице.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего накануне взрыва погибли четыре человека. Разбор завалов продолжается, на данный момент разобрано около 80%. Следователи задержали главного инженера завода «Авангард». Он подозревается в том, что допустил к производству в цех неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для таких работ.