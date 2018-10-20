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11:01 (мск), источник: ТАСС

Один человек остается в реанимации после взрыва на заводе в Ленинградской области

С помощью авиации его перевезут в областную больницу.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Один пострадавший после взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщили ТАСС в администрации по связям с общественностью Гатчинской клинической межрайонной больницы, пострадавшего готовятся перевезти в областную больницу.

«В реанимации остается один пострадавший в стабильно тяжелом состоянии. Готовится его перевод в областную больницу с использованием авиации», — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, единственная несовершеннолетняя, пострадавшая в результате ЧП, также остается в больнице. «Она в педиатрическом отделении. Чувствует себя хорошо, но домой ее еще не отпускают», — добавили в Гатчинской больнице.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего накануне взрыва погибли четыре человека. Разбор завалов продолжается, на данный момент разобрано около 80%. Следователи задержали главного инженера завода «Авангард». Он подозревается в том, что допустил к производству в цех неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для таких работ.

Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи задержали главного инженера завода «Авангард» в Гатчине
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10:27 (мск)© Ньюстюб
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