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14:03 (мск), источник: m24.ru

СМИ выяснили, откуда Росляков взял деньги на покупку оружия

СМИ выяснили, откуда 18-летний Владислав Росляков взял деньги на покупку оружия — Москва 24.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
19 октябряТысячи цветов, боль и слезы: прощание с погибшими в Керчи
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Устроивший стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже 18-летний Владислав Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у бабушки «похоронные» деньги.

Как рассказала «Комсомольской правде» сама женщина, за день до трагедии внук пришел к ней в гости и забрал свои детские фото, объяснив это тем, что он хочет их оцифровать. Вечером после его ухода пенсионерка обнаружила пропажу сбережений.

«Рядом с фотоальбомом в косметичке у меня хранились 20 тысяч. Внук знал про них. Может быть, взял, когда забирал фотографии в последний раз», — сказала она.

Галина Рослякова также рассказала, что еще одним источником средств на покупку оружия могла стать продажа старого мотоцикла, который пылился в гараже. «Следователи предположили, что Влад мог продать мотоцикл. Когда они узнали про гараж, сразу забрали у меня ключи от него. Устроили там обыск. На месте мотоцикл или нет, я не знаю. Ключи мне пока не вернули», — рассказала женщина.

Накануне в пятницу, 19 октября, в Керчи прошла церемония прощания с погибшими при взрыве и стрельбе в политехническом колледже. Проститься с погибшими пришли более 20 тысяч человек. Церемония проходила на площади Ленина в Керчи. Среди погибших были представители двух конфессий, поэтому молебны провели имам и митрополит Керченский и Феодосийский Платон.

Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября. Учащийся четвертого курса Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу по студентам и сотрудникам колледжа. Впоследствии молодой человек покончил с собой.

Погиб 21 человек. Около 50 учащихся и сотрудников были ранены и сейчас находятся на лечении в больницах Крыма и Москвы.

После событий в Керчи СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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