Власти объяснили задержку с похоронами керченского стрелка

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«На сегодняшний день еще ведутся следственные действия, проводятся соответствующие экспертизы. С родственниками тоже проводятся различные следственные мероприятия», — сказал он.

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Также, по его словам, пока не определено место похорон.

О том, что родители Рослякова пока не обращались за его телом в морг, ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на другого заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева.

В пятницу, 19 октября, в керченской администрации опровергли появившиеся слухи о том, что стрелка похоронили на кладбище для безродных. В тот же день в городе прощались с жертвами бойни.

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