Жертвами взрывов в Афганистане стали 44 человека

Источник: AP 2018

Ранее представитель афганского МВД сообщал РИА Новости, что в субботу вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов.

Министр внутренних дел республики Ваис Бармак, слова которого цитирует телеканал TOLO News, отмечал, что в субботу погибли не менее 10 полицейских, один военнослужащий и 17 мирных жителей. Ранения получили в общей сложности 83 гражданских лица и 17 сотрудников правоохранительных органов.