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21:22 (мск), источник: BFM.ru

Заправился на 27 тысяч. СМИ сообщили причину домашнего ареста «главного кадровика» ГИБДД

Топливной картой, предназначенной для служебной машины, пользовалась его жена для заправки личного автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статьям «растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями».

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«Главный кадровик» ГИБДД оправлен под домашний арест из-за заправки личного автомобиля за государственный счет. По данным СМИ, топливной картой 41-летнего Дмитрия Скрябина пользовалась его жена. С марта по июнь она таким образом сэкономила для семейного бюджета более 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Скорее всего, инцидент с картой стал предлогом для увольнения, предположил председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Михаил Пашкин:

— Взыскали бы с него в тройном размере и уволили тихо. Нет, его нужно было в Следственный комитет сдавать и возбуждать уголовное дело.

— Эту карту практически всем сотрудникам выдают?

— Нет. Когда водитель получает путевку у дежурного, он расписывается, ему выдается карта, заправляется, потом ее сдает. И следующий берет так же. Мы в московский главк где-то полгода назад направили бумагу, где один начальник на служебной машине возил тещу — и ничего. По идее, если брать по аналогии с этим начальником кадров, он бы должен сейчас быть под домашним арестом. А он работает и в ус не дует, даже взыскание не получил. Так что здесь, я считаю, наезд по какой-то внутренней причине.

— Часто вскрываются такие нарушения среди сотрудников полиции?

— Среди руководителей. Все это можно очень просто установить: по ГЛОНАСС либо по системе «Поток». Но никто же этим не занимается, потому что тогда вскроется такое, что 90% начальников надо направлять под домашний арест. На это закрываются глаза, но, когда надо открыть, они открываются.

Если вина Скрябина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом, сообщается на сайте МВД.
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