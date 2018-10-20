Заправился на 27 тысяч. СМИ сообщили причину домашнего ареста «главного кадровика» ГИБДД

«Главный кадровик» ГИБДД оправлен под домашний арест из-за заправки личного автомобиля за государственный счет. По данным СМИ, топливной картой 41-летнего Дмитрия Скрябина пользовалась его жена. С марта по июнь она таким образом сэкономила для семейного бюджета более 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Скорее всего, инцидент с картой стал предлогом для увольнения, предположил председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Михаил Пашкин:

— Взыскали бы с него в тройном размере и уволили тихо. Нет, его нужно было в Следственный комитет сдавать и возбуждать уголовное дело.

— Эту карту практически всем сотрудникам выдают?

— Нет. Когда водитель получает путевку у дежурного, он расписывается, ему выдается карта, заправляется, потом ее сдает. И следующий берет так же. Мы в московский главк где-то полгода назад направили бумагу, где один начальник на служебной машине возил тещу — и ничего. По идее, если брать по аналогии с этим начальником кадров, он бы должен сейчас быть под домашним арестом. А он работает и в ус не дует, даже взыскание не получил. Так что здесь, я считаю, наезд по какой-то внутренней причине.

— Часто вскрываются такие нарушения среди сотрудников полиции?

— Среди руководителей. Все это можно очень просто установить: по ГЛОНАСС либо по системе «Поток». Но никто же этим не занимается, потому что тогда вскроется такое, что 90% начальников надо направлять под домашний арест. На это закрываются глаза, но, когда надо открыть, они открываются.