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22:41 (мск), источник: РИА Новости

В районе крушения Л-39 обнаружили фрагменты тел двух летчиков

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Минобороны сообщили, что установили местонахождение фрагментов тел летчиков самолета Л-39, который потерпел крушение в Краснодарском крае.

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Источник: РИА Новости

«По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что в течение субботы осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

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Кроме того, в район поисковой операции направили аварийно-спасательный катер Черноморского флота. Оборудованное подъемным механизмом и способное обеспечивать водолазные спуски судно займется подъемом из воды крупных обломков фюзеляжа самолета.

В ведомстве отметили, что в воскресенье утром возобновят поисковые работы на месте крушения самолета.

Ранее в Минобороны сообщили, что учебный-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового полета.

Отмечалось, что воздушное судно упало в Азовское море. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Сообщалось, что пилоты успели катапультироваться при крушении самолета.

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