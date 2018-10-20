В районе крушения Л-39 обнаружили фрагменты тел двух летчиков
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Минобороны сообщили, что установили местонахождение фрагментов тел летчиков самолета Л-39, который потерпел крушение в Краснодарском крае.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Минобороны сообщили, что установили местонахождение фрагментов тел летчиков самолета Л-39, который потерпел крушение в Краснодарском крае.
«По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что в течение субботы осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.
Кроме того, в район поисковой операции направили
В ведомстве отметили, что в воскресенье утром возобновят поисковые работы на месте крушения самолета.
Ранее в Минобороны сообщили, что
Отмечалось, что воздушное судно упало в Азовское море. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Сообщалось, что пилоты успели катапультироваться при крушении самолета.