Задержанного за раздачу марихуаны кандидата в президенты Грузии освободили

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«Провели мой детальный обыск, обыскали все углы одежды, в том числе обувь и носки. Ничего не нашли. Я сказал, что все, что имел, раздал. После этого меня долго допрашивали, сказали, что возбуждено уголовное дело и следствие продолжится», — заявил журналистам Джапаридзе.

Партия «Гирчи» была инициатором легализации марихуаны в стране, что было позже утверждено конституционным судом. Целью фестиваля партия «Гирчи» назвала протест из-за решения властей Грузии ограничить право курения марихуаны. В рамках акции Джапаридзе демонстративно раздал несколько сигарет с марихуаной собравшимся на фестивале.

МВД Грузии ранее в субботу сообщило, что «за организацию так называемого фестиваля марихуаны и оказание сопротивления полиции задержаны 11 человек». По данным грузинских СМИ, вместе с Джапаридзе освобождены еще несколько задержанных.

По словам кандидата в президенты, он не знает, повлияет ли его задержание на предвыборную кампанию и будет ли он снят с выборов.