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23:02 (мск), источник: РИА Новости

На Кипре погибли туристы из России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Супруги из России, мужчина 58 лет и его жена 48 лет, погибли на Кипре, сообщает Cyprus Mail.

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Они находились в арендованном автомобиле, который сорвался с обрыва высотой в 30 метров на скалистое побережье в районе Акамас в Пафосе, сообщили изданию в полиции.

Автомобиль россиян был замечен прохожим, который позвонил в полицию и сообщил о рухнувшей с обрыва машине в районе Ванн Афродиты.

Известно, что погибшие прибыли на Кипр 10 октября, жили в отеле в Пафосе и должны были вернуться в Россию 24 октября.

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