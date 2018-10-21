Роскосмосу предложат три сценария продолжения полетов на МКС
Три сценария продолжения программы Международной космической станции (МКС) на ближайшие месяцы подготовили для Роскосмоса специалисты
Три сценария продолжения программы Международной космической станции (МКС) на ближайшие месяцы подготовили для Роскосмоса специалисты
«Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей», — говорится в сообщении.
Кроме того, будет учтена и готовность техники и инфраструктуры, необходимых для полетов.
Разница между вариантами заключается только в датах запуска.
11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике.
Отмечалось, что до выяснения причин ЧП приостановили все пилотируемые пуски к МКС на российских кораблях «Союз» с космодрома Байконур.
16 октября стало известно, что новый экипаж отправится к МКС в начале декабря.