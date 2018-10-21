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08:57 (мск), источник: Известия

Роскосмосу предложат три сценария продолжения полетов на МКС

Три сценария продолжения программы Международной космической станции (МКС) на ближайшие месяцы подготовили для Роскосмоса специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Центра управления полетами. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет учтена и готовность техники и инфраструктуры, необходимых для полетов.

Разница между вариантами заключается только в датах запуска.

11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг благополучно приземлились в степи Казахстана.

Отмечалось, что до выяснения причин ЧП приостановили все пилотируемые пуски к МКС на российских кораблях «Союз» с космодрома Байконур.

16 октября стало известно, что новый экипаж отправится к МКС в начале декабря.

В «Роскосмосе» рассказали оо причинах аварии «Союза»
Во время загрузки произошла ошибка.
17 октября© Ньюстюб
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