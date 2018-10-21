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07:15 (мск), источник: Известия

В Британии пилот во время шторма посадил Boeing боком

Пилот пассажирского Boeing 757−200 совершил эффектную посадку в условиях сильного штормового ветра в аэропорту Бристоля (Великобритания).

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Инцидент попал на видео. На опубликованных CNN кадрах видно, как огромный пассажирский лайнер снижается к взлетно-посадочной полосе боком, и его едва не сносит сильными порывами ветра.

Как сообщает телеканал, на прошлой неделе на британское побережье обрушился шторм «Каллум». Капитан судна Бренд Рипсаам Уассинк принял решение сажать самолет, несмотря на метеоусловия, и посадка получилась действительно впечатляющей.

По словам специалистов, пилоты при сильном ветре часто сажают самолеты боком, чтобы воздушное судно не потеряло равновесие и не опрокинулось.

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21 сентября было опубликовано видео с «едва не столкнувшимися» в небе самолетами. Ролик, снятый из кабины пилота, шокировал пользователей соцсетей.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 октября© Ньюстюб
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