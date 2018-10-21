В Британии пилот во время шторма посадил Boeing боком
Пилот пассажирского Boeing 757−200 совершил эффектную посадку в условиях сильного штормового ветра в аэропорту Бристоля (Великобритания).
Пилот пассажирского Boeing 757−200 совершил эффектную посадку в условиях сильного штормового ветра в аэропорту Бристоля (Великобритания).
Инцидент попал на видео. На опубликованных CNN кадрах видно, как огромный пассажирский лайнер снижается к
Как сообщает телеканал, на прошлой неделе на британское побережье обрушился шторм «Каллум». Капитан судна Бренд Рипсаам Уассинк принял решение сажать самолет, несмотря на метеоусловия, и посадка получилась действительно впечатляющей.
По словам специалистов, пилоты при сильном ветре часто сажают самолеты боком, чтобы воздушное судно не потеряло равновесие и не опрокинулось.
21 сентября было опубликовано видео с «едва не столкнувшимися» в небе самолетами. Ролик, снятый из кабины пилота, шокировал пользователей соцсетей.