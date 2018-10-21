В Британии пилот во время шторма посадил Boeing боком

Инцидент попал на видео. На опубликованных CNN кадрах видно, как огромный пассажирский лайнер снижается к взлетно-посадочной полосе боком, и его едва не сносит сильными порывами ветра.

Как сообщает телеканал, на прошлой неделе на британское побережье обрушился шторм «Каллум». Капитан судна Бренд Рипсаам Уассинк принял решение сажать самолет, несмотря на метеоусловия, и посадка получилась действительно впечатляющей.

По словам специалистов, пилоты при сильном ветре часто сажают самолеты боком, чтобы воздушное судно не потеряло равновесие и не опрокинулось.

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