Предприятие: пожар на заводе во Владикавказе не представляет опасности для жителей города

Источник: AP 2018

Пожар на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии (входит в состав Уральской горно-металлургической компании, УГМК) не представляет опасности для жителей Владикавказа, вредных выбросов не производится, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе предприятия.

Деятельность завода ранее вызывало недовольство жителей из-за превышения предельно допустимой концентрации ядовитых веществ в воздухе.

Позже было принято решение об остановке производства свинца для снижения воздействия завода на окружающую среду, недействующее свинцовое производство (СП) должно быть ликвидировано до конца года, а часть освободившейся территории использована под строительство нового цеха электролиза цинка.

«Опасности для жителей города пожар не представляет, никаких вредных выбросов не производится», — сказали в пресс-службе.

Причина возгорания еще не установлена, добавили в пресс-службе.

В настоящее время на месте ЧП работают представители администрации завода, правоохранительных и контролирующих надзорных органов. Предстоит установить причины и условия чрезвычайного происшествия. пресс-служба завода

Пожар на металлургическом заводе «Электроцинк» произошел ночью в воскресенье. Площадь возгорания, возникшего в цехе электролиза, составила 1000 кв. м. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы. Жертв среди персонала нет, так как производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было.