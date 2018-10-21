Предприятие: пожар на заводе во Владикавказе не представляет опасности для жителей города
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/ — Ранее сообщалось, что один из пожарных погиб при тушении.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/ — Ранее сообщалось, что один из пожарных погиб при тушении.
Пожар на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии (входит в состав Уральской
Позже было принято решение об остановке производства свинца для снижения воздействия завода на окружающую среду, недействующее свинцовое производство (СП) должно быть ликвидировано до конца года, а часть освободившейся территории использована под строительство нового цеха электролиза цинка.
«Опасности для жителей города пожар не представляет, никаких вредных выбросов не производится», — сказали в
Причина возгорания еще не установлена, добавили в
В настоящее время на месте ЧП работают представители администрации завода, правоохранительных и контролирующих надзорных органов. Предстоит установить причины и условия чрезвычайного происшествия.
Пожар на металлургическом заводе «Электроцинк» произошел ночью в воскресенье. Площадь возгорания, возникшего в цехе электролиза, составила 1000 кв. м. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы. Жертв среди персонала нет, так как производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было.
ОАО «Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту,