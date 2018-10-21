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09:58 (мск), источник: Интерфакс

Площадь пожара на заводе во Владикавказе выросла до 4,5 тыс. квадратных метров

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Для тушения пожара в Северную Осетию из соседней республики отправлен пожарный поезд.

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Площадь возгорания на заводе «Электроцинк» во Валдикавказе увеличилась в 4,5 раза, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«В настоящее время площадь возгорания составляет 4,5 тыс. квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на заводе «Электроцинк» во Владикавказе сохраняется угроза взрыва. В настоящее время в тушении задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Из Кабардино-Балкарии во Владикавказ вышел пожарный поезд.

Как рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский, возгорание на заводе началось в электролитном цехе.

Было установлено, что происходит открытое горение зала электролиза цеха электролиза, произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены. На месте пожара организован оперативный штаб.
Юрий Землянский
первый заместитель начальника главного управления МЧС по Северной Осетии

Сообщение о пожаре на заводе «Электроцинк» поступило в 03:16. Тогда площадь составляла 500 кв м. Затем она увеличилась до 1000 кв м. В результате один пожарный погиб и двое пострадали.

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