Опубликовано видео момента взрыва и расстрела в колледже в Керчи

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Обнародована видеозапись с камер наблюдения в колледже к Керчи, сделанная в момент нападения 17 октября. Кадры показал телеканал «Вести. Крым».

В начале записи видно, как устроивший бойню 18-летний студент Владислав Росляков, одетый в белую майку с надписью «Ненависть», черные брюки, куртку и берцы, подходит к зданию с сумкой и рюкзаком. Он заходит в колледж через заднюю дверь, которая никак не охраняется и где нет рамок металлоискателей.

Молодой человек проходит по этажам, с кем-то здоровается, снова спускается вниз и ждет. Когда начинается перемена и ученики выходят из аудиторий, происходит взрыв, а сам Росляков поднимается наверх. Взрывной волной выбивает окна и двери, обломки и осколки разлетаются на большое расстояние. Дети в панике выбегают на улицу. Кому-то сложно самостоятельно передвигаться из-за полученных ран.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jxi9IAvrd9Y?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Показать Материал для лиц старше 18 лет

Затем на кадрах Росляков уже с ружьем в руке, навстречу ему идет женщина, в следующем кадре она лежит без признаков жизни. Юноша идет дальше, выбрасывает отстрелянную гильзу. Навстречу идет учащийся. Росляков стреляет в него, мальчик пытается убежать, получает еще один выстрел в спину. Потом Росляков стреляет в упавшего человека в третий раз.

Читайте также Стало известно, чем были начинены бомбы керченского стрелка

Затем показано, как студент пытается открыть дверь, стреляет в замок, на следующих кадрах палит по огнетушителю в коридоре и по двум компьютерам в аудитории.

Как сообщалось, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье «теракт», но позже его переквалифицировали на статью «убийство».