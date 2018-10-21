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10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
12:10 (мск), источник: Интерфакс

Опубликовано видео момента взрыва и расстрела в колледже в Керчи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Крымский телеканал обнародовал запись с камер наблюдения, которые запечатлели перемещения стрелка.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Обнародована видеозапись с камер наблюдения в колледже к Керчи, сделанная в момент нападения 17 октября. Кадры показал телеканал «Вести. Крым».

В начале записи видно, как устроивший бойню 18-летний студент Владислав Росляков, одетый в белую майку с надписью «Ненависть», черные брюки, куртку и берцы, подходит к зданию с сумкой и рюкзаком. Он заходит в колледж через заднюю дверь, которая никак не охраняется и где нет рамок металлоискателей.

Молодой человек проходит по этажам, с кем-то здоровается, снова спускается вниз и ждет. Когда начинается перемена и ученики выходят из аудиторий, происходит взрыв, а сам Росляков поднимается наверх. Взрывной волной выбивает окна и двери, обломки и осколки разлетаются на большое расстояние. Дети в панике выбегают на улицу. Кому-то сложно самостоятельно передвигаться из-за полученных ран.

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Затем на кадрах Росляков уже с ружьем в руке, навстречу ему идет женщина, в следующем кадре она лежит без признаков жизни. Юноша идет дальше, выбрасывает отстрелянную гильзу. Навстречу идет учащийся. Росляков стреляет в него, мальчик пытается убежать, получает еще один выстрел в спину. Потом Росляков стреляет в упавшего человека в третий раз.

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Затем показано, как студент пытается открыть дверь, стреляет в замок, на следующих кадрах палит по огнетушителю в коридоре и по двум компьютерам в аудитории.

Как сообщалось, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье «теракт», но позже его переквалифицировали на статью «убийство».

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

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Место трагедии в Керчи
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