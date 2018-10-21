Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек

Ранее в воскресенье сообщалось, что в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы находятся 46 человек, пострадавших в Керчи.
«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Симферополе лечение проходят 15 человек, все — средней степени тяжести.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.