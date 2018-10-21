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15:07 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек, из них госпитализировано 47, заявили РИА Новости в Центре медицины катастроф Крыма.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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фотографий
11
фотографий

Ранее в воскресенье сообщалось, что в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы находятся 46 человек, пострадавших в Керчи.

«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в Симферополе лечение проходят 15 человек, все — средней степени тяжести.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Место трагедии в Керчи
Следите за развитием темы«Нападение на колледж в Керчи»
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