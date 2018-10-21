Число пострадавших в железнодорожной аварии на Тайване превысило 150 человек

Поезд, следовавший из Тайбэя в Тайдун в восточной части Тайваня, сошел с рельсов, после чего пять его вагонов перевернулись. В момент катастрофы в поезде находились более 366 человек.

По данным AP, потерпевший крушение поезд считался одним из самых новых на Тайване: он был введен в эксплуатацию в 2013 году, и развивал скорость до 150 км/ч. Последний раз поезд проходил техническую проверку в 2017 году.