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17:29 (мск), источник: Интерфакс

Число пострадавших в железнодорожной аварии на Тайване превысило 150 человек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы на северо-востоке Тайваня достигло 160 человек, передает агентство Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

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Источник: AFP 2018

Ранее сообщалось, что травмы получили 80 человек.

В катастрофе погибли 18 человек.

Поезд, следовавший из Тайбэя в Тайдун в восточной части Тайваня, сошел с рельсов, после чего пять его вагонов перевернулись. В момент катастрофы в поезде находились более 366 человек.

На месте событий идет спасательная операция, сотрудникам экстренных служб помогают 120 военнослужащих.

Точное число пассажиров, остающихся в искореженных вагонах, неизвестно.

По данным AP, потерпевший крушение поезд считался одним из самых новых на Тайване: он был введен в эксплуатацию в 2013 году, и развивал скорость до 150 км/ч. Последний раз поезд проходил техническую проверку в 2017 году.

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