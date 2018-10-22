Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
«Лента.ру» продолжает цикл материалов про эстетику ОПГ и их влияние на мейнстрим. Сегодня мы расскажем о латиноамериканских бандах во главе с всесильной Mara Salvatrucha.
«Лента.ру» продолжает цикл материалов про эстетику ОПГ и их влияние на мейнстрим. Сегодня мы расскажем о латиноамериканских бандах во главе с всесильной Mara Salvatrucha.
Латиноамериканцы стали частью жизни США немногим позже афроамериканцев. После того как в результате войны 1846−1848 годов с Мексикой в состав Соединенных Штатов вошли обширные мексиканские территории, присутствие испаноязычного населения стало для страны нормой жизни. Еще больше латиноамериканцев появилось в штатах после присоединения
Но
Большинство латиноамериканцев США имеют мексиканское происхождение — 64 процента. На втором месте идут пуэрториканцы — девять процентов. Третье место с тремя процентами делят доминиканцы, кубинцы и сальвадорцы. Но именно последние организовали самую жестокую и мощную организованную преступную группировку: MS-13 или Mara Salvatrucha (Мара Сальватруча — «бригада сальвадорских бродячих муравьев»). Как и культовые негритянские ОПГ Bloods и Crips, она зародилась в
До начала 1980-х годов сальвадорцев в США было совсем немного. Все изменилось с началом в стране в 1979 году кровавой гражданской войны между правительственными силами и вооруженной оппозицией. США активно поддерживали правительство Сальвадора деньгами и оружием. Администрация Рональда Рейгана провозгласила Сальвадор «полем сражения с международным коммунизмом», только с 1983 по 1985 годы власти страны получили около миллиарда долларов.
В конечном итоге между властями и вооруженной оппозицией в 1992 году был подписан мирный договор, а на первых свободных и демократических выборах левые потерпели поражение. В ходе войны погибло около 75 тысяч человек, 12 тысяч пропали без вести, а миллион человек стали беженцами. Большая часть беженцев как раз направились в США — к ближайшему союзнику правящего режима. Сальвадор к тому времени умудрился разругаться со всеми своими соседями и большинством стран Латинской Америки, так что особого выбора у беженцев не было.
Только в
С того момента, как представители американского среднего класса хлынули в пригороды, жилье в центре подешевело, в район устремились мигранты и афроамериканцы, что окончательно его маргинализировало. В
Рэкет, вымогательства, грабеж — сальвадорцы оказались в самом низу пищевой цепочки гетто. А раз государство не способно выполнить свои функции по защите граждан, эту работу берет на себя антигосударство в лице ОПГ. Довольно быстро улицы районов с большим процентом сальвадорцев заполнили собственные банды, которые сальвадорцы называли las clicas — клики. Общим названием для клик стало Mara Salvatrucha.
Если на улицах «чолос», как называли себя представители криминализированной молодежи мексиканского происхождения, были врагами сальвадорцев, то на зоне ситуация менялась.
Не имевшие тюремного авторитета члены «Мара Сальватруча» встраивались в структуру La Eme — одной из старейших и мощнейших мексиканских банд. Собственно, название банды означает букву «М» — Мексика,
Так как в тюрьме члены MS-13 входят в структуру мексиканской мафии, то и носят кроссовки Nike Cortez. Напомним, что в американских тюрьмах члены банд носят кроссовки в качестве опознавательного знака. Мексиканцы — Nike, Bloods — Reebok, Crips — Adidas.
В начале 1990-х годов американские власти наконец оценили весь масштаб MS-13 и начали массовые депортации сальвадорцев, замешанных в незаконной деятельности. Депортации совпали с окончанием в Сальвадоре гражданской войны. Истерзанная войной страна оказалась идеальной почвой для деятельности группировки, которая стала во многих деревнях и городках единственной реальной властью. Так в 1990-е годы «Мара Сальватруча» стала международной преступной группировкой. С выходом на международный уровень MS-13 начала партнерство с мексиканским наркокартелем Синалоа, также известным как Тихоокеанский картель.
«Мара Сальватруча» пользуется дурной славой группировки, поклоняющейся сатане. Началось все с того, что члены банды стали в качестве своей фирменной распальцовки использовать жест, напоминающий панковскую «козу». Вся разница в том, что указательный палец и мизинец сильнее разводятся в стороны. Изначально этот жест означал перевернутую букву «М», но затем многие стали считать его изображением козьей головы — символа сатаны. Затем сатанинская символика стала появляться и в виде татуировок.
Для начала члены банды, совершившие убийство, стали украшать себя изображением черепа и костей. Затем появились и изображения дьявола с рожками и хвостом, козьего черепа и других изображений, связанных с адом. Те участники MS-13, которые так или иначе связаны с мексиканскими наркокартелями, носят татуировки с изображением Санта Муэрта — святой смерти.
Этот синкретический религиозный культ родился из смешения католицизма, индейских верований и культа вуду. В основе — почитание смерти, как главному божеству, способному влиять на жизни людей. Члены наркокартелей считают Санта Муэрту своей защитницей, помогающей им в нелегкой криминальной жизни. У мексиканцев этот культ переняли и некоторые сальвадорцы.
Некоторые клики начали осознанно создавать вокруг себя имидж сатанистов. Известны случаи, когда на телах жертв бандиты оставляли различные сатанинские символы, проводили ритуальные жертвоприношения и забивали свои тела сатанинской символикой. Впрочем, чаще всего это скорее имиджевый ход, направленный на создание вокруг клики атмосферы страха, попытка выделить ее среди других сальвадорских клик.
Однако хватает и традиционных для всех латиноамериканских банд татуировок с христианской тематикой. Дева Мария, Иисус Христос, распятие, сложенные для молитвы руки, — таковы самые популярные сюжеты. Впрочем, собственно христианства в них не так и много.
Главное, что отличает членов Mara Salvatrucha от других гангстеров, это не тематика татуировок, а их расположение. В отличие от мексиканцев,
Чаще всего это буквы M и S, номер 13, надпись Mata Salvatrucha, герб Сальвадора, а также различные индейские орнаменты. Редкое исключение — тот самый череп, который наносят между глаз после совершения первого убийства. Еще один популярный сюжет тату для головы — имитация черепа, освежеванной плоти и шейных позвонков. Причем сальвадорские гангстеры не просто наносят на лицо отдельные татуировки, а полностью забивают его, не оставляя свободного места.
При этом сведение татуировки считается для члена банды смертельным грехом, приравнивается к предательству и карается смертью. Татуировки — главный признак принадлежности к банде, а татуировки на лице — к «Мара Сальватруча». Забитые лица стали настолько ассоциироваться с бандой, что во время полицейских облав членов клик определяли именно по ним. В тюрьмах заключенные с татуировками на лице сразу попадали под особый контроль, а учеников с характерными для MS-13 лицевыми тату исключали из школ.
Все это привело к тому, что Cовет Девяти — руководящий орган группировки, — разрешил новым членам банды не забивать лица, чтобы оставаться инкогнито. А вот отказаться от ношения Nike Cortez в тюрьмах в последние годы требует уже их администрация — с кроссовок спарываются ярлычки, а эмблема производителя должна быть закрыта или закрашена.
Параллельно тому, как лидеры MS-13 разрешили членам ОПГ не забивать лица, мода на лицевые татуировки распространилась по США. Конечно, однозначно говорить о том, что влияние на молодых рэперов оказали именно члены клики «Мара Сальватруча» нельзя. В конце концов лицевые татуировки присутствуют в культуре многих народов мира.
Например, знаменитые татуировки
Тем не менее факт остается фактом — лицевые татуировки вышли за пределы сальвадорского сообщества и стали популярными и среди белых (не латиноамериканцев), и среди черных. Большую роль в популяризации лицевых тату сыграли рэперы, эстетика которых основана на гангстерской культуре с вкраплениями традиционной африканской культуры. И лицевые татуировки с их двояким происхождением идеально в эту эстетику встроились.
Young Thug, Soulja Boy, Lil Wayne, Lil Peep, Lil Pump, Lil Xan, 69, The Game, 21 Savage — вот лишь некоторые популярные сейчас в США рэперы, чьи лица украшены татуировками. И если представители старшего поколения вроде The Game и Lil Wayne украсили себя тату, далекими по стилю от «Мара Сальватруча», то у 69 его псевдоним выбит на лбу шрифтом, подозрительно напоминающим тот, которым сальвадорские бандиты бьют число 13.
Всеобщая популярность лицевых тату и тату в стиле MS-13 могла бы быть еще выше, если бы у субкультуры сальвадорских гангстеров были свои певцы, вроде N.W.A. и 2Pac у афроамериканских гангстеров в 1990-е годы. Увы или к счастью, но испаноязычные
Антон Ширяев