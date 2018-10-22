Пиаристическое подполье

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», экс-глава охранного предприятия «Атолл-1» Сергей Соколов, прославившийся в 90-е годы сбором компромата на высшее руководство страны по заданию Бориса Березовского и арестованный за организацию подпольных баз для украинских террористов на стратегически важных объектах, начал сотрудничество сразу с двумя спецслужбами. ФСБ он рассказал, что базы были ложными и создавались по заказу коммерсантов, желающих скомпрометировать руководителей предприятий и занять их место. При этом покаянное письмо арестант направил и в СБУ, в котором поклялся, что формировал «подполье» не по заданию ФСБ, а только ради наживы.

Пик известности Сергея Соколова, политтехнолога и «черного пиарщика», пришелся на середину 90-х. Тогда он руководил подконтрольным Борису Березовскому охранным предприятием «Атолл-1» и прославился своими громкими заявлениями в СМИ, в которых утверждал, что его структура занимается частными расследованиями и собрала компромат едва ли не на все высшее руководство страны, крупных политиков и бизнесменов. Впрочем, все это осталось неопубликованным.



Господин Соколов снова появился в информационном поле в 2014 году, позиционируя себя в качестве независимого эксперта по ситуации на Украине.

Например, в телеинтервью он охотно изображал сотрудника спецслужб, причем ему одинаково хорошо удавались образы как российских, так и украинских «засекреченных» силовиков.

Довольно громко пиарщик напомнил о себе, продав одному из телеканалов за $10 тыс. «эксклюзивное» интервью украинского военного пилота, который, сидя спиной к камере, рассказал, как расстрелял ракетами «воздух—воздух» разбившийся в Донецкой области пассажирский малазийский Boeing 777. При этом в роли летчика выступал нанятый статист, а озвучивал ролик сам господин Соколов, надевший на голову кастрюлю, чтобы зритель поверил, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности. Подобный трюк тремя годами позже на другом телеканале пиарщик проделал и после убийства в Киеве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Тогда на видеозаписи «организатор преступления» по кличке Соболь — бородатый мужчина в балаклаве, под два метра ростом, — довольно правдоподобно расписывал детали и мотивацию покушения. Телевизионщиков не насторожило при этом, что у Соболя, которого позиционировали как бывшего охотника-промысловика, заметно тряслись руки.



При этом, как утверждают друзья Сергея Соколова, он постоянно находился в поиске по-настоящему масштабного и высокооплачиваемого пиар-заказа, который в итоге и получил. Из материалов уголовного дела следует, что весной 2016 года к политтехнологу обратился известный в деловых кругах специалист по управлению капиталами из Санкт-Петербурга Валентин Гонастарев, попросивший господина Соколова посодействовать смене руководства ОАО «Тольяттиазот» (ТоАз).



По версии самого господина Гонастарева, он продавал ТоАз по поручению собственника завода — живущего в последнее время в США бизнесмена Сергея Махлая, а господина Соколова нанял лишь для сбора неофициальной информации о предприятии. Когда же в ноябре 2016 года покупатель потерял интерес к сделке, финансист, по его словам, отказался от услуг Соколова.



В свою очередь Сергей Соколов утверждает, что заказчик представлял интересы некой финансово-промышленной группы, пытавшейся осуществить рейдерский захват ТоАза. Этому плану мешали гендиректор предприятия Вячеслав Суслов и глава ООО «МСА-строй» Магомед Шишханов, выполнявший по поручению руководителей ТоАза все строительные работы на заводе и за его пределами. Авторитетный бизнесмен чеченского происхождения Шишханов, как полагали претенденты на завод, был особо доверенным лицом отсутствующего владельца ТоАза, поэтому нейтрализовать в первую очередь нужно было именно его.

План господина Гонастарева, по словам Сергея Соколова, состоял в том, чтобы раскрутить в СМИ темы якобы имевших место утечек аммиака на ТоАзе, задержек с выплатой зарплаты рабочим и т. п. и добиться таким образом масштабных проверок предприятия.

Господин же Соколов утверждает, что сам предложил заказчику разыграть террористическую тему, получил от него согласие и $1 млн на реализацию плана. Соколов под эти деньги привлек к проекту директора ООО «ФИЦ “Аналитика и безопасность”» Руслана Мильченко, начальника службы безопасности ТоАза Олега Антошина, его зама Алексея Алексеева и адвоката Руслана Эминова. На часть полученных средств политтехнолог купил дом и квартиру своей проживающей на Украине подруге Дарье Мастикашевой, а себе — Lexus RX-400.

Бывший милиционер Антошин, как следует из признаний господина Соколова, купил где-то гранатомет РПГ-18 «Муха», несколько автоматов Калашникова и десяток тротиловых шашек. Спортивную сумку с арсеналом некоторое время прятали в тольяттинском яхт-клубе, а затем Сергей Соколов за $5 тыс. уговорил одного из сотрудников охранявшего ТоАз ЧОП «Броня» занести и спрятать оружие и взрывчатку в офисе «МСА-строй», расположенном на заводской территории.

Вместе с вооружением в офисе были положены фотографии цехов ТоАза, скопированные из интернета призывы сирийских боевиков на чеченском языке и написанные якобы ими же от руки послания некоему Магомеду.



16 декабря 2016 года вызванные главным безопасником ТоАза полицейские изъяли арсенал и возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Тем временем Сергей Соколов через знакомых журналистов масштабно распиарил подозрительную находку. «Гранатомет, снаряженная взрывчатка, пули со смещенным центром тяжести — трудно себе представить, что случилось бы, если бы террористам ИГ удалось реализовать в нашем городе свои коварные планы», — сообщалось в одном из изданий. В СМИ, благодаря стараниям Сергея Соколова, даже появились «подозреваемые» из числа топ-менеджеров ТоАза, однако полиция, а затем и взявшая расследование под контроль ФСБ на подсказки СМИ не повелись — подозреваемых в деле не было, а оба бизнесмена, против которых была организована пиар-акция, остались на своих должностях. Зато директор ТоАза уволил безопасников Антошина и Алексеева.



Интересно, что, несмотря на провал пиар-акции в Тольятти, сам придуманный Сергеем Соколовым способ конкурентной борьбы, видимо, стал известен в бизнес-сообществе. Во всяком случае, к лету прошлого года команда «черных пиарщиков» получила новый заказ на формирование и обнародование компромата — от представителя крупного бизнесмена, имеющего интерес к еще одному стратегически важному предприятию, ориентированному на нефтегазовую промышленность, — уфимскому технологическому инжиниринговому холдингу «Петон». Предложение принял Руслан Мильченко, причем, как заподозрили позже его партнеры, полмиллиона из выделенных заказчиком $700 тыс. он взял себе и лишь $200 тыс. отдал на организацию проекта и общее вознаграждение. Тем не менее злоумышленники сняли квартиру в Уфе и завезли в нее тротиловые шашки, автомат, патроны, распечатанный с интернет-ресурсов набор террористических агиток и фотографии помещений холдинга.

Еще две базы — на съемных квартирах в Москве и Курчатове (Курская область) с такими же «наборами диверсанта» злоумышленники обустроили под якобы планируемые террористические атаки Павелецкого вокзала, аэропорта Домодедово и Курской АЭС. При этом организатором новых пиар-атак стал уже адвокат Руслан Эминов, а их целью было не формирование компромата на руководство вокзала или аэропорта, а досрочное освобождение осужденного за хранение наркотиков криминального авторитета.

Как утверждают фигуранты дела, защитник Эминов, которому на операцию жена сидельца выделила $200 тыс., сообщил знакомому сотруднику ФСБ, которого юрист по сути использовал втемную, что находящийся в колонии осужденный готов предоставить информацию о готовящейся на Курской АЭС диверсии, а в обмен хочет получить свободу. Оперативник, как сообщил подельникам Эминов, передал предложение своему руководству, получил неофициальное добро на сделку и приказ контролировать ситуацию, но пока не вмешиваться в нее — террористов решили взять с поличным.



Тем временем политтехнолог Соколов решил, что гораздо более эффективно разыгрывать карту не исламских боевиков, а украинских радикалов. К тому же, объяснил он сообщникам, в этом случае к «спектаклям» можно привлекать граждан Украины, не поясняя отведенные им роли. Пиарщик связался со своей возлюбленной Дарьей Мастикашевой, и та стала подыскивать у себя на родине отставных военных, готовых на выгодных условиях поработать на российских стройках. Завербовать удалось как минимум пятерых из числа бывших участников АТО. Они приехали в Россию, где их встретили и расселили по квартирам-«базам».

Таким образом к августу 2017 года команда Сергея Соколова создала по сути «террористическое подполье» федерального масштаба: их базы располагались в Москве, Уфе, Курчатове и Тольятти, где после провала операции на заводе сообщники «на перспективу» создали еще один арсенал в снятой квартире. Злоумышленникам оставалось лишь сделать несколько анонимных звонков и запустить масштабную антитеррористическую операцию.

Однако ее сорвал украинский плиточник Александр Коротай. Обследовав предоставленную ему квартиру на Сиреневом бульваре в Москве и заподозрив неладное, строитель, не прощаясь с заказчиками, уехал обратно в Киев, где сразу направился в СБУ. В результате он сам и Дарья Мастикашева были арестованы. Оба раскаялись и дали следствию показания, основываясь на которых, глава СБУ Василий Грицак заявил, что обвиняемые «работали на ФСБ». После этого разбежались и остальные строители, причем одни, как пояснил «Ъ» близкий к ним источник, опасаясь преследования со стороны ФСБ, уехали домой на Украину, а другие, напротив, спрятались от СБУ у родственников в России.



Осенью прошлого года территориальные подразделения ФСБ по Москве, Самарской и Курской областям, Тольятти и Уфе возбудили пять уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия (ст. 222 УК РФ) и боеприпасов (ст. 222.1 УК РФ). По ходу их расследования было установлено, что все «закладки» были совершены одной группой, и дела объединили в одно, передав его в центральный аппарат ФСБ РФ. В январе этого года Соколов и его сообщники были задержаны. Пока они обвиняются лишь в том, что в составе преступной группы незаконно приобрели и хранили свой арсенал. В перспективе, как полагает источник «Ъ», в обвинение адвокату Эминову может добавиться и ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Как-либо иначе террористическая тема в обвинениях не представлена — следствие в итоге ограничилось формулировкой, что вооружение хранилось «для нужд одной из тольяттинских ОПГ».



Из арестованных сегодня не признают вину только Валентин Гонастарев и Руслан Эминов. Первый утверждает, что пиарщика Соколова и его команду он нанял только для сбора «объективной информации» по финансовому состоянию ТоАза, а покупка вооружения и имитация террористической атаки на завод были личной и несогласованной с ним инициативой участников проекта. Руслан Эминов, в свою очередь, говорит, что был уверен, что участвует в операциях, контролируемых российскими спецслужбами, и потому стремился им помочь. Все остальные заговорщики сотрудничают со следствием, в том числе и Сергей Соколов, которому грозит до 12 лет лишения свободы. «Мой клиент раскаялся и дал следствию исчерпывающие показания, касающиеся обстоятельств инкриминируемых ему преступлений и роли в них остальных обвиняемых, — пояснил “Ъ” адвокат господина Соколова Шамсудин Цакаев.— Мы надеемся, что оказанная им действенная помощь расследованию будет учтена при вынесении приговора». Обсуждать материалы следствия, как и избранную им линию защиты, адвокат Цакаев отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении. Между тем, по данным близких к следствию источников «Ъ», с учетом запланированного досудебного соглашения обвиняемого Соколова с Генпрокуратурой он может получить четыре-пять лет колонии. За это время, по словам приятелей «черного пиарщика», он планирует написать книгу о результатах своих расследований, которая «отодвинет на второй план откровения Эдварда Сноудена», а после отсидки — заняться правозащитной деятельностью вместе с Дарьей Мастикашевой. Кстати, недавно господин Соколов, чтобы ей помочь, написал письмо на имя Петра Порошенко, адресованное по сути СБУ, которая ведет уголовное дело Дарьи Мастикашевой. В нем Сергей Соколов заявляет, что он сам придумал и реализовал проект с украинскими диверсантами и вовлек в него свою подругу, которая не знала об истинных намерениях заговорщиков.

При этом «черный пиарщик» уверяет СБУ, что «никогда в жизни» не сотрудничал с российскими спецслужбами, «не выполнял их поручений», а разворачивая диверсионную сеть в России, не преследовал «никаких политических целей». «Я делал все только ради денег», — клянется Сергей Соколов.