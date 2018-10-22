Пиаристическое подполье
Бывший охранник Бориса Березовского создавал схроны для имитации подготовки терактов.
Бывший охранник Бориса Березовского создавал схроны для имитации подготовки терактов.
Как стало известно «Ъ»,
Пик известности Сергея Соколова, политтехнолога и «черного пиарщика», пришелся на середину 90-х. Тогда он руководил подконтрольным Борису Березовскому охранным предприятием «Атолл-1» и прославился своими громкими заявлениями в СМИ, в которых утверждал, что его структура занимается частными расследованиями и собрала компромат едва ли не на все высшее руководство страны, крупных политиков и бизнесменов. Впрочем, все это осталось неопубликованным.
Господин Соколов снова появился в информационном поле в 2014 году, позиционируя себя в качестве независимого эксперта по ситуации на Украине.
Довольно громко пиарщик напомнил о себе, продав одному из телеканалов за $10 тыс. «эксклюзивное» интервью украинского военного пилота, который, сидя спиной к камере, рассказал, как расстрелял ракетами «воздух—воздух» разбившийся в Донецкой области пассажирский малазийский Boeing 777. При этом в роли летчика выступал нанятый статист, а озвучивал ролик сам господин Соколов, надевший на голову кастрюлю, чтобы зритель поверил, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности. Подобный трюк тремя годами позже на другом телеканале пиарщик проделал и после убийства в Киеве беглого
При этом, как утверждают друзья Сергея Соколова, он постоянно находился в поиске
По версии самого господина Гонастарева, он продавал ТоАз по поручению собственника завода — живущего в последнее время в США бизнесмена Сергея Махлая, а господина Соколова нанял лишь для сбора неофициальной информации о предприятии. Когда же в ноябре 2016 года покупатель потерял интерес к сделке, финансист, по его словам, отказался от услуг Соколова.
В свою очередь Сергей Соколов утверждает, что заказчик представлял интересы некой
Господин же Соколов утверждает, что сам предложил заказчику разыграть террористическую тему, получил от него согласие и $1 млн на реализацию плана. Соколов под эти деньги привлек к проекту директора ООО «ФИЦ “Аналитика и безопасность”» Руслана Мильченко, начальника службы безопасности ТоАза Олега Антошина, его зама Алексея Алексеева и адвоката Руслана Эминова. На часть полученных средств политтехнолог купил дом и квартиру своей проживающей на Украине подруге Дарье Мастикашевой, а себе — Lexus RX-400.
Вместе с вооружением в офисе были положены фотографии цехов ТоАза, скопированные из интернета призывы сирийских боевиков на чеченском языке и написанные якобы ими же от руки послания некоему Магомеду.
16 декабря 2016 года вызванные главным безопасником ТоАза полицейские изъяли арсенал и возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Тем временем Сергей Соколов через знакомых журналистов масштабно распиарил подозрительную находку. «Гранатомет, снаряженная взрывчатка, пули со смещенным центром тяжести — трудно себе представить, что случилось бы, если бы террористам ИГ удалось реализовать в нашем городе свои коварные планы», — сообщалось в одном из изданий. В СМИ, благодаря стараниям Сергея Соколова, даже появились «подозреваемые» из числа
Интересно, что, несмотря на провал
Как утверждают фигуранты дела, защитник Эминов, которому на операцию жена сидельца выделила $200 тыс., сообщил знакомому сотруднику ФСБ, которого юрист по сути использовал втемную, что находящийся в колонии осужденный готов предоставить информацию о готовящейся на Курской АЭС диверсии, а в обмен хочет получить свободу. Оперативник, как сообщил подельникам Эминов, передал предложение своему руководству, получил неофициальное добро на сделку и приказ контролировать ситуацию, но пока не вмешиваться в нее — террористов решили взять с поличным.
Тем временем политтехнолог Соколов решил, что гораздо более эффективно разыгрывать карту не исламских боевиков, а украинских радикалов. К тому же, объяснил он сообщникам, в этом случае к «спектаклям» можно привлекать граждан Украины, не поясняя отведенные им роли. Пиарщик связался со своей возлюбленной Дарьей Мастикашевой, и та стала подыскивать у себя на родине отставных военных, готовых на выгодных условиях поработать на российских стройках. Завербовать удалось как минимум пятерых из числа бывших участников АТО. Они приехали в Россию, где их встретили и расселили по квартирам-«базам».
Однако ее сорвал украинский плиточник Александр Коротай. Обследовав предоставленную ему квартиру на Сиреневом бульваре в Москве и заподозрив неладное, строитель, не прощаясь с заказчиками, уехал обратно в Киев, где сразу направился в СБУ. В результате он сам и Дарья Мастикашева были арестованы. Оба раскаялись и дали следствию показания, основываясь на которых, глава СБУ Василий Грицак заявил, что обвиняемые «работали на ФСБ». После этого разбежались и остальные строители, причем одни, как пояснил «Ъ» близкий к ним источник, опасаясь преследования со стороны ФСБ, уехали домой на Украину, а другие, напротив, спрятались от СБУ у родственников в России.
Осенью прошлого года территориальные подразделения ФСБ по Москве, Самарской и Курской областям, Тольятти и Уфе возбудили пять уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия (ст. 222 УК РФ) и боеприпасов (ст. 222.1 УК РФ). По ходу их расследования было установлено, что все «закладки» были совершены одной группой, и дела объединили в одно, передав его в центральный аппарат ФСБ РФ. В январе этого года Соколов и его сообщники были задержаны. Пока они обвиняются лишь в том, что в составе преступной группы незаконно приобрели и хранили свой арсенал. В перспективе, как полагает источник «Ъ», в обвинение адвокату Эминову может добавиться и ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Из арестованных сегодня не признают вину только Валентин Гонастарев и Руслан Эминов. Первый утверждает, что пиарщика Соколова и его команду он нанял только для сбора «объективной информации» по финансовому состоянию ТоАза, а покупка вооружения и имитация террористической атаки на завод были личной и несогласованной с ним инициативой участников проекта. Руслан Эминов, в свою очередь, говорит, что был уверен, что участвует в операциях, контролируемых российскими спецслужбами, и потому стремился им помочь. Все остальные заговорщики сотрудничают со следствием, в том числе и Сергей Соколов, которому грозит до 12 лет лишения свободы. «Мой клиент раскаялся и дал следствию исчерпывающие показания, касающиеся обстоятельств инкриминируемых ему преступлений и роли в них остальных обвиняемых, — пояснил “Ъ” адвокат господина Соколова Шамсудин Цакаев.— Мы надеемся, что оказанная им действенная помощь расследованию будет учтена при вынесении приговора». Обсуждать материалы следствия, как и избранную им линию защиты, адвокат Цакаев отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении. Между тем, по данным близких к следствию источников «Ъ», с учетом запланированного досудебного соглашения обвиняемого Соколова с Генпрокуратурой он может получить
Сергей Машкин