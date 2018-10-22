Пожар на «Электроцинке»: последуют ли страховые выплаты?

Источник: РИА "Новости"

Крупный пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе: один пожарный погиб, двое пострадали. Город 22 октября опустел. Люди уезжали в окрестные села и в горы из-за едкого дыма. На выездах образовались пробки.

В МЧС заявляют, что в этом не было необходимости. По официальным данным, предельно допустимая концентрация опасных веществ во Владикавказе не превышена. Жителям, однако, рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна в домах. Сработает ли в данном случае закон об обязательном страховании особо опасных объектов?

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье. Горели 4,5 тысячи квадратных метров.

«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Производит цинк, свинец, кадмий, серную кислоту. Входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. Экологи и местные жители требуют закрыть завод с 2009 года, с тех пор, как там произошла первая авария.

В причинах нового пожара будет разбираться правительственная комиссия. Власти города уже успели заявить, что здоровью жителей ничего не угрожает. Жители не поверили. Вот что говорит журналист из Владикавказа Заур Фарниев:

Вот этот дым, который идет оттуда, очень напоминающий гриб от ядерного взрыва, его видно со всех сторон. В любых частях города его видно, даже не из города, а из даже отдаленных сел. В городе сейчас паника есть. Люди в мессенджерах, в соцсетях призывают эвакуироваться из города. В МЧС утверждают, что никаких опасных выбросов нет и все в пределах нормы, но в это никто не верит.

Завод, изначально построенный на окраине города, со временем был окружен жилыми массивами. Ответственность владельца особо опасного объекта (ОПО) перед третьими лицами, то есть перед гражданами, застрахована, заявила Business FM пресс-секретарь ОАО «Электроцинк» Людмила Тавасиева:

«По поводу дальнейшей работы завода решение будет принято по результатам экспертной оценки материального ущерба и по тому, какие будут приняты решения в управляющей компании. То есть на данный момент я не могу ничего сказать. Страховка — как промышленное предприятие, конечно, застраховано. Страхование опасно-производственного объекта, у нас заключен договор с компанией «Согаз».

На какую сумму — коммерческая тайна, добавила Тавасиева. Связаться с компанией «Согаз» накануне не удалось.

Однако известно, что страхование ОПО обходится бизнесу очень дорого, а платить по закону должны все: и те, кто следит за безопасностью и те, кто не очень.

Председатель совета директоров корпорации «Биоэнергия», один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», вице-президент РСПП Давид Якобашвили не верит в то, что жители Владикавказа получат какую-либо компенсацию:

Страхование там у кого горит, может быть, возместят как-то. Но опять-таки это будет в ограниченных определенных размерах. То есть страховая компания если жива, и будет жить, и у нее достаточно средств, она что-то выплатит. А все остальное же не работает в принципе.

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Вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар утверждает, что система страхования ОПО работает. Что будет в данном случае, говорить пока рано.

— Что касается этой аварии, то, конечно, мы ждем результатов расследования. В том случае, если это будет признано событие, произошедшим в результате аварии на опасном объекте, все пострадавшие, а также родственники погибшего персонала МЧС получат возмещение.

— А была ли практика с обычными людьми? Получали ли обычные люди, не сотрудники МЧС, жители городов компенсацию?

— Конечно.