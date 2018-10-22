Пожар на «Электроцинке»: последуют ли страховые выплаты?
Завод во Владикавказе, закрытия которого давно требуют местные жители и экологи, горел полдня, при тушении погиб сотрудник МЧС, а город затянуло черным дымом. Будет ли страховка?
Завод во Владикавказе, закрытия которого давно требуют местные жители и экологи, горел полдня, при тушении погиб сотрудник МЧС, а город затянуло черным дымом. Будет ли страховка?
Крупный пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе: один пожарный погиб, двое пострадали. Город 22 октября опустел. Люди уезжали в окрестные села и в горы
В МЧС заявляют, что в этом не было необходимости. По официальным данным, предельно допустимая концентрация опасных веществ во Владикавказе не превышена. Жителям, однако, рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна в домах. Сработает ли в данном случае закон об обязательном страховании особо опасных объектов?
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье. Горели 4,5 тысячи квадратных метров.
В причинах нового пожара будет разбираться правительственная комиссия. Власти города уже успели заявить, что здоровью жителей ничего не угрожает. Жители не поверили. Вот что говорит журналист из Владикавказа Заур Фарниев:
Вот этот дым, который идет оттуда, очень напоминающий гриб от ядерного взрыва, его видно со всех сторон. В любых частях города его видно, даже не из города, а из даже отдаленных сел. В городе сейчас паника есть. Люди в мессенджерах, в соцсетях призывают эвакуироваться из города. В МЧС утверждают, что никаких опасных выбросов нет и все в пределах нормы, но в это никто не верит.
Завод, изначально построенный на окраине города, со временем был окружен жилыми массивами. Ответственность владельца особо опасного объекта (ОПО) перед третьими лицами, то есть перед гражданами, застрахована, заявила Business FM
«По поводу дальнейшей работы завода решение будет принято по результатам экспертной оценки материального ущерба и по тому, какие будут приняты решения в управляющей компании. То есть на данный момент я не могу ничего сказать. Страховка — как промышленное предприятие, конечно, застраховано. Страхование
На какую сумму — коммерческая тайна, добавила Тавасиева. Связаться с компанией «Согаз» накануне не удалось.
Однако известно, что страхование ОПО обходится бизнесу очень дорого, а платить по закону должны все: и те, кто следит за безопасностью и те, кто не очень.
Председатель совета директоров корпорации «Биоэнергия», один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн»,
Страхование там у кого горит, может быть, возместят
как-то.Но опять-такиэто будет в ограниченных определенных размерах. То есть страховая компания если жива, и будет жить, и у нее достаточно средств, она что-товыплатит. А все остальное же не работает в принципе.
— Что касается этой аварии, то, конечно, мы ждем результатов расследования. В том случае, если это будет признано событие, произошедшим в результате аварии на опасном объекте, все пострадавшие, а также родственники погибшего персонала МЧС получат возмещение.
— А была ли практика с обычными людьми? Получали ли обычные люди, не сотрудники МЧС, жители городов компенсацию?
— Конечно.
Конкретики Светлана Гусар не привела, но известно, например, что в начале месяца по этому закону выплаты по 2 млн рублей были назначены семьям двух погибших при прорыве теплосети в