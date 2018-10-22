Керченский стрелок мог страдать психическим заболеванием
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/ — Источник в силовых структурах сообщил, что Владислав Росляков «был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика».
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/ — Источник в силовых структурах сообщил, что Владислав Росляков «был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика».
«Точный ответ даст посмертная
По его словам, молодой человек был погружен в себя, друзей у него не было. Он добавил, что Росляков еще два года назад забросил свои страницы в социальных сетях, тогда ему было 16 лет. Последние два года он регистрировался в разных группах под выдуманным ником.
«Он был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика, он был зациклен на видеороликах с кадрами насилия и различными казнями. Кроме того, в интернете он искал способы изготовления взрывчатки», — сообщили в силовых структурах.
В свою очередь
Из СМИ известно, что в детстве ему было свойственно жестокое обращение с животными, и это был первый звонок для родителей, чтобы мальчика отвести к психиатру. Вот здесь у меня нет никаких сомнений, что его надо было наблюдать.