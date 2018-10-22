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16:01 (мск), источник: ТАСС

Керченский стрелок мог страдать психическим заболеванием

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/ — Источник в силовых структурах сообщил, что Владислав Росляков «был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика».

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«Точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, но предварительный анализ его поведения, в том числе основанный на словах знакомых, учителей, на его характеристиках, показывает, что у него были психические отклонения. Вопрос, как ему выдали справку для получения разрешения на оружие, в этом случае будет изучаться», — сказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек был погружен в себя, друзей у него не было. Он добавил, что Росляков еще два года назад забросил свои страницы в социальных сетях, тогда ему было 16 лет. Последние два года он регистрировался в разных группах под выдуманным ником.

«Он был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика, он был зациклен на видеороликах с кадрами насилия и различными казнями. Кроме того, в интернете он искал способы изготовления взрывчатки», — сообщили в силовых структурах.

В свою очередь психиатр-криминалист Михаил Виноградов на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию сказал, что «признаки психического расстройства у молодого человека есть».

Из СМИ известно, что в детстве ему было свойственно жестокое обращение с животными, и это был первый звонок для родителей, чтобы мальчика отвести к психиатру. Вот здесь у меня нет никаких сомнений, что его надо было наблюдать.
Михаил Виноградов
психиатр-криминалист
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