Керченский стрелок мог страдать психическим заболеванием

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«Точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, но предварительный анализ его поведения, в том числе основанный на словах знакомых, учителей, на его характеристиках, показывает, что у него были психические отклонения. Вопрос, как ему выдали справку для получения разрешения на оружие, в этом случае будет изучаться», — сказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек был погружен в себя, друзей у него не было. Он добавил, что Росляков еще два года назад забросил свои страницы в социальных сетях, тогда ему было 16 лет. Последние два года он регистрировался в разных группах под выдуманным ником.

«Он был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика, он был зациклен на видеороликах с кадрами насилия и различными казнями. Кроме того, в интернете он искал способы изготовления взрывчатки», — сообщили в силовых структурах.

В свою очередь психиатр-криминалист Михаил Виноградов на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию сказал, что «признаки психического расстройства у молодого человека есть».