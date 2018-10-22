По Риму проплыл лед

Как сообщается, в городе прошел кратковременный ливень и град, однако в результате в некоторых районах вода доходила до середины автомобилей. Затоплены оказались также переходы, магазины и подвалы домов. Несколько станций метро пришлось временно закрыть, движение прекращалось также на одной из железнодорожных веток. Видео с потоками и глыбами льда на улицах в итальянской столице опубликованы в соцсетях.