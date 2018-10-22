Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раскрыт последний запрос «керченского стрелка» в интернете
Новая планетная система перевернула научный мир
Сергей Безруков признался, что присутствовал на родах жены
Погибла актриса Марина Поплавская
Беда в семье Рыбина и Сенчуковой: смертельный диагноз
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Сергей Безруков признался, что присутствовал на родах жены
Гарри решил поберечь беременную Меган в ходе их заграничного тура
Алла Пугачева устроила танцы в студии у Максима Галкина
Ургант, Навка и Галкин снялись в комедийном шоу СТС: первые фото
29-летняя помощница Петросяна о беременности - СМИ
Актер Малого театра Солодовник скончался - СМИ
Погибла актриса Марина Поплавская
Аниту Цой экстренно госпитализировали
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
10Авария при запуске «Союза»
13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

По Риму проплыл лед

Из-за непогоды, обрушившейся вечером 21 октября на Рим, ряд улиц и станций метро оказались затоплены. Об этом сообщает агентство ANSA.

Наверх

Как сообщается, в городе прошел кратковременный ливень и град, однако в результате в некоторых районах вода доходила до середины автомобилей. Затоплены оказались также переходы, магазины и подвалы домов. Несколько станций метро пришлось временно закрыть, движение прекращалось также на одной из железнодорожных веток. Видео с потоками и глыбами льда на улицах в итальянской столице опубликованы в соцсетях.

«Этой ночью в Рим пришла мощная гроза с сильным градом, которая вызвала подтопления в некоторых районах столицы, особенно в ее восточной части», — написала на своей странице в Facebook мэр города Вирджиния Раджи. Она извинилась перед жителями на все неудобства и добавила, что справиться с последствиями непогоды помогают волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы.

 Путин назвал причину стрельбы в Керчи
Стрелок из Керчи готовился три года
Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд российских активов
«Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры
Россия рассказала о готовности усилить военное присутствие в ЦАР
В Китае открывается самый длинный мост в мире
Правда ли, что мы сейчас живем гораздо дольше, чем наши предки?
СМИ: S7 предупредила об угрозе остановки работы авиакомпаний
Комиссия «Роскосмоса» определила причину аварии на «Союзе»
Спорт
Кто сменит Карреру? Реальные варианты Руководство красно-белых отправило итальянца в отставку. Кто придет ему на смену?
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
МАЗ создал «гармошку», в которой не будет тесно Минский автомобильный завод выпустил первый автобус особо большой вместимости, оборудованный «толкающим» приводом и новейшим узлом сочленения
Кино
Ани Лорак не повернулась к Пелагее на шоу «Голос» Певица пришла на «слепые прослушивания»
Недвижимость
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
В Москве у безработной девушки украли более 21 млн рублей
Дети
Рудковскую и Плющенко раскритиковали за «странное» дефиле их сына Интернет-пользователи считают, что звездные родители позорят ребенка
Леди
Тренд или бред: оцениваем маникюр звезд Мы пристально посмотрели на руки западных и российских звезд, чтобы понять, с какими ногтями не стыдно появиться на публике
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь