По Риму проплыл лед

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Should not have driven in there. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/22mfGPY0sc— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 октября 2018 г.
Как сообщается, в городе прошел кратковременный ливень и град, однако в результате в некоторых районах вода доходила до середины автомобилей. Затоплены оказались также переходы, магазины и подвалы домов. Несколько станций метро пришлось временно закрыть, движение прекращалось также на одной из железнодорожных веток. Видео с потоками и глыбами льда на улицах в итальянской столице опубликованы в соцсетях.
«Этой ночью в Рим пришла мощная гроза с сильным градом, которая вызвала подтопления в некоторых районах столицы, особенно в ее восточной части», — написала на своей странице в Facebook мэр города Вирджиния Раджи. Она извинилась перед жителями на все неудобства и добавила, что справиться с последствиями непогоды помогают волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы.