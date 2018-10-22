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14:42 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму снят режим ЧС после трагедии в колледже Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил режим чрезвычайной ситуации, который был введен после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
21 октябряЧисло пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек
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«Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования… введенный распоряжением главы Республики Крым от 17 октября 2018 года», — говорится в распоряжении (цитата по «РИА Новости»).

Режим ЧС на полуострове был введен после того, как 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погиб 21 человек. Более 50 пострадавших при нападении до сих остаются в больницах.

Подробнее о случившемся — в публикации «Ъ» «Свинцовая Керчь».

Следите за развитием темы«Нападение на колледж в Керчи»
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Трагедия в политехническом колледже в Керчи
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