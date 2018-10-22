В Крыму снят режим ЧС после трагедии в колледже Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил режим чрезвычайной ситуации, который был введен после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил режим чрезвычайной ситуации, который был введен после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
«Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования… введенный распоряжением главы Республики Крым от 17 октября 2018 года», — говорится в распоряжении (цитата по «РИА Новости»).
Режим ЧС на полуострове был введен после того, как 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погиб 21 человек. Более 50 пострадавших при нападении до сих остаются в больницах.
Подробнее о случившемся — в публикации «Ъ» «Свинцовая Керчь».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.