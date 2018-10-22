В Крыму снят режим ЧС после трагедии в колледже Керчи

Режим ЧС на полуострове был введен после того, как 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погиб 21 человек. Более 50 пострадавших при нападении до сих остаются в больницах.