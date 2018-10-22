В Тамбове спасатели сняли с ели иностранного студента

По данным МЧС, инцидент произошел в воскресенье вечером на Маршанском шоссе в Тамбове. Видео о том, как спасатели на автолестнице снимают иностранного студента ТГУ им. Г. Р. Державина с самой верхушки высокой ели, размещено на канале телевидения Тамбовской области «Новый век» в YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EmIu5JrTZHg?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«От нас выезжало отделение автолестницы, но мы как вспомогательное звено в этом плане: психологи, основные реагирующие подразделения были от УМВД», — рассказала собеседница агентства.

Как пояснили в ведомстве, причины подобных происшествий не разглашаются. В полиции же не подтвердили причастность своих специалистов к этому случаю.