В Тамбове спасатели сняли с ели иностранного студента

По данным МЧС, инцидент произошел в воскресенье вечером на Маршанском шоссе в Тамбове. Видео о том, как спасатели на автолестнице снимают иностранного студента ТГУ им. Г. Р. Державина с самой верхушки высокой ели, размещено на канале телевидения Тамбовской области «Новый век» в YouTube.
«От нас выезжало отделение автолестницы, но мы как вспомогательное звено в этом плане: психологи, основные реагирующие подразделения были от УМВД», — рассказала собеседница агентства.
Как пояснили в ведомстве, причины подобных происшествий не разглашаются. В полиции же не подтвердили причастность своих специалистов к этому случаю.
Пользователи социальных сетей тем временем высказали свои предположения о том, зачем студенту понадобилось залезать на елку: «аист не донес», «проспорил».