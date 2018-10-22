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14:50 (мск), источник: РИА Новости

В Тамбове спасатели сняли с ели иностранного студента

БРЯНСК, 22 окт — РИА Новости. Тамбовские спасатели с помощью автолестницы сняли с верхушки высокой ели иностранного студента, забравшегося туда по неизвестным причинам, сообщала РИА новости представитель ГУ МЧС по региону.

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По данным МЧС, инцидент произошел в воскресенье вечером на Маршанском шоссе в Тамбове. Видео о том, как спасатели на автолестнице снимают иностранного студента ТГУ им. Г. Р. Державина с самой верхушки высокой ели, размещено на канале телевидения Тамбовской области «Новый век» в YouTube.

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«От нас выезжало отделение автолестницы, но мы как вспомогательное звено в этом плане: психологи, основные реагирующие подразделения были от УМВД», — рассказала собеседница агентства.

Как пояснили в ведомстве, причины подобных происшествий не разглашаются. В полиции же не подтвердили причастность своих специалистов к этому случаю.

Пользователи социальных сетей тем временем высказали свои предположения о том, зачем студенту понадобилось залезать на елку: «аист не донес», «проспорил».

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