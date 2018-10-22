Химзавод в крымском Армянске возобновил работу после полутора месяцев простоя

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода «Титановые инвестиции».

Ранее армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» подготовил «дорожную карту» по ликвидации накопленного экологического ущерба и реконструкции мощностей, «направленный на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду», говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, завод начал «гасить» свои восемь печей с 4 сентября, закончил 9 сентября. Таким образом, процесс запуска предприятия на полную мощность также займет около недели.

Экологические проблемы в Армянске

Экологическая обстановка ухудшилась в Армянске в третьей декаде августа, жители начали массово жаловаться в соцсетях на запах кислоты, першение в горле и сыпь на коже, а также похожий на ржавчину желтый налет, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва.

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Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида, ввели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и приостановили работу градообразующего предприятия — химзавода по производству диоксида титана. Испарения с кислотонакопителя филиала «Титановых инвестиций» называют одной из возможных причин выбросов химвеществ в атмосферу.

14 сентября власти заявили о превышении предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода на севере полуострова, ввели режим ЧС в Армянске и близлежащих селах. Он был снят 23 сентября.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.