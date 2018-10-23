Обнаруженная в почтовом ящике Сороса бомба обезврежена
Взрывное устройство было обнаружено в почтовом ящике в доме миллиардера и донора Демократической партии Джорджа Сороса в
Взрывное устройство было обнаружено в почтовом ящике в доме миллиардера и донора Демократической партии Джорджа Сороса в
Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Устройство обнаружил сотрудник резиденции бизнесмена. Он же отнес пакет на безопасное расстояние в лесистую местность вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники обезвредили взрывное устройство.
Самого Сороса в этот момент в доме не было, отмечает The New York Times.
Состояние Сороса Forbes оценивает в $25 млрд. Его же издание называет самым щедрым благотворителем. В 2017 г. он потратил на эти цели $531 млн.