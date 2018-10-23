Турецкий политик сообщил о нахождении останков журналиста Хашкаджи

«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — сказал господин Перинчек.
2 октября Джамаль Хашкаджи поехал в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где собирался оформить документы. С тех пор он прекратил выходить на связь. Журналист известен критикой саудовских властей, а также скептическим отношением к политике президента США на Ближнем Востоке.
Впоследствии Эр-Рияд признал, что Джамаль Хашкаджи был убит на территории дипломатической миссии Саудовской Аравии. По информации властей страны, журналист погиб в результате «ссоры с рукоприкладством». При этом власти не назвали имена возможных участников драки. Последствиями скандала в стране стала серия громких отставок. Западные страны резко осудили Эр-Рияд, пригрозив ему прекращением поставок оружия. В американском Конгрессе призвали ввести санкции против Саудовской Аравии.