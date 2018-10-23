Турецкий политик сообщил о нахождении останков журналиста Хашкаджи

Источник: Reuters

«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — сказал господин Перинчек.

2 октября Джамаль Хашкаджи поехал в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где собирался оформить документы. С тех пор он прекратил выходить на связь. Журналист известен критикой саудовских властей, а также скептическим отношением к политике президента США на Ближнем Востоке.