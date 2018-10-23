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13:40 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган обвинил Саудовскую Аравию в преднамеренном убийстве Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня рассказал об обстоятельствах гибели 59-летнего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Источник: AP 2018

По его словам, тело Хашкаджи до сих пор не найдено, но у турецкой стороны нет сомнений в том, что это было убийство, которое готовилось заранее — минимум за несколько дней.

«У наших спецслужб есть доказательства, что убийство было преднамеренным», — заявил президент Турции (цитата по BBC).

Он подчеркнул, что Турция намерена провести самое полное расследование дела, а суд над виновными должен пройти в Стамбуле. «Поскольку все произошло в Стамбуле, этих людей нужно судить именно в Стамбуле. Таково мое предложение, однако принимать решение предстоит им (саудовским властям)», — сказал Эрдоган. Также он призвал Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела Хашкаджи и заказчиков операции.

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Эрдоган рассказал, что еще 1 октября в генконсульство в Стамбуле из Саудовской Аравии прилетела первая группа подозреваемых в организации убийства из трех человек, затем прибыли еще две группы. 2 октября, в день убийства Хашкаджи, в генконсульство между 9.50 и 11 часами утра входит группа из 15 человек. В это же время из системы внутреннего видеонаблюдения здания удаляется жесткий диск. Хашкаджи звонят в 11.50, чтобы подтвердить встречу, и в 13.08 журналист входит в посольство. В 17.50 невеста Хашкаджи заявила в полицию о том, что его удерживают в генконсульстве помимо его воли. Съемки с внешних камер наблюдения показали, что журналист из здания не выходил.

Джамаль Хашкаджи, работавший на The Washington Post, пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала речь шла о его исчезновении, но затем турецкая газета Sabah сообщила об аудиозаписи, свидетельствующей, что Хашкаджи был убит, новость подхватили мировые СМИ. В минувшую субботу телеканал Al Ekhbariya сообщил, что убийство Хашкаджи в консульстве («в драке с людьми, находившимися в здании») признал генеральный прокурор Саудовской Аравии.

Сегодня председатель турецкой оппозиционной партии Vatan Догу Перинчек заявил, что расчлененное тело Хашкаджи обнаружено в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии, но эту информацию не подтвердил Реджеп Эрдоган.

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Президент Турции опроверг сообщения о нахождении тела Джамаля Хашогги
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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