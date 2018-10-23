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14:21 (мск), источник: Ведомости

Киберкомандование США начало первую операцию против России

Киберкомандование США (United States Cyber Command) начало первую операцию в интернете против России с целью противодействия «распространению дезинформации и вмешательства России в выборы», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

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Источник: Reuters

«Кампания, включавшая в себя несколько миссий, проведенных в последние несколько дней, — первая операция подобного рода за рубежом по защите выборов в США, включая ноябрьские промежуточные выборы в конгресс», — пишет издание.

По данным NYT, целью операции был ряд конкретных сотрудников российских спецслужб, якобы пытавшихся вмешаться в выборы. Им были разосланы «прямые сообщения», из которых следовало, что американские оперативники идентифицировали их и отслеживают всю их деятельность в интернете.

По мысли киберкомандования, это должно отвратить их от распространения дезинформации и попыток вмешаться в выборы. Газета не уточняет, по каким каналам были посланы эти сообщения: по электронной почте, через чаты или иным способом.

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«Высокопоставленные официальные лица, работающие в сфере обороны, заявили, что они не угрожали напрямую этим лицам», — подчеркивает NYT.

В минувшую пятницу минюст США впервые официально обвинил гражданина России в попытке вмешаться в предстоящие 6 ноября промежуточные выборы. Заочное обвинение предъявлено 44-летней Елене Хусяйновой, которую в США назвали главным бухгалтером проекта «Лахта», якобы являющегося прикрытием для «фабрики троллей», связанной с российским олигархом Евгением Пригожиным. По версии американских властей, именно она распределяла $10 млн, выделенных в этом году в том числе на финансирование «информационной войны против США».

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