Инженер-полярник из Петербурга напал с ножом на сварщика в Антарктиде
Инженер Арктического и Антарктического
Инженер Арктического и Антарктического
Как передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, нападение произошло 9 октября в 14.55 мск. Между двумя сотрудниками станции возник спор, который перерос в конфликт. Инженер Сергей Савицкий ударил рабочего Олега Белогузова ножом в грудь.
Пострадавшего эвакуировали в одну из больниц Чили, а напавшего доставили в
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Телеканал «360» отмечает, что в ходе допроса Савицкий признал, что нанес
В марте латвийские исследователи в Антарктиде пожаловались, что их оборудование крадут южнополярные поморники. Эти пернатые регулярно переносят технику с места на место.