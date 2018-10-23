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15:57 (мск), источник: Известия

Инженер-полярник из Петербурга напал с ножом на сварщика в Антарктиде

Инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Санкт-Петербурга нанес ножевое ранение сварщику в столовой российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. Об инциденте сообщили в правоохранительных органах Северной столицы.

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Источник: AFP 2018

Как передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, нападение произошло 9 октября в 14.55 мск. Между двумя сотрудниками станции возник спор, который перерос в конфликт. Инженер Сергей Савицкий ударил рабочего Олега Белогузова ножом в грудь.

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Пострадавшего эвакуировали в одну из больниц Чили, а напавшего доставили в Санкт-Петербург, где его задержали сотрудники правоохранительных органов, уточняет телеканал «78».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Телеканал «360» отмечает, что в ходе допроса Савицкий признал, что нанес колото-ножевое ранение сварщику, но заверил, что не хотел убивать его.

В марте латвийские исследователи в Антарктиде пожаловались, что их оборудование крадут южнополярные поморники. Эти пернатые регулярно переносят технику с места на место.

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