Инженер-полярник из Петербурга напал с ножом на сварщика в Антарктиде

Источник: AFP 2018

Как передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, нападение произошло 9 октября в 14.55 мск. Между двумя сотрудниками станции возник спор, который перерос в конфликт. Инженер Сергей Савицкий ударил рабочего Олега Белогузова ножом в грудь.

Пострадавшего эвакуировали в одну из больниц Чили, а напавшего доставили в Санкт-Петербург, где его задержали сотрудники правоохранительных органов, уточняет телеканал «78».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Телеканал «360» отмечает, что в ходе допроса Савицкий признал, что нанес колото-ножевое ранение сварщику, но заверил, что не хотел убивать его.