Президента просят вернуть домой физика Виктора Кудрявцева

Источник: РИА "Новости"

Ученые РАН, правозащитники и деятели искусства подписали открытое письмо к президенту России, а также в ФСБ и Верховный суд РФ с просьбой сменить меру пресечения для 75-летнего физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене.

Виктор Кудрявцев три месяца находится в СИЗО «Лефортово». По версии ФСБ, Виктор Кудрявцев передавал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Коллеги и близкие говорят, что обмен информацией с институтом шел в 2011—2013 годах в рамках совместного проекта с Минобрнауки России по аэродинамике многоразовых космических корабле.

Как ранее сообщал «Ъ», контрразведчики считают, что научная переписка ученого с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, в том числе США. При этом их не смущает отсутствие у Виктора Кудрявцева допуска к гостайне. По мнению источников «Ъ» в спецслужбах, его «авторитет среди коллег был столь высоким, что для ознакомления с секретными данными специальная форма допуска и не требовалась».

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Ранее сын ученого Ярослав Кудрявцев в интервью «Ъ FM» рассказал, что его отец в СИЗО «чувствует себя скверно». «Он пытается придерживаться диеты: не есть продукты, которые нельзя при диабете. А это практически все продукты, которыми там кормят, — сказал господин Кудрявцев.— Поэтому мы заинтересованы, конечно, чтобы ходатайствовать об изменении меры пресечения любыми способами».

Адвокат Евгений Смирнов сообщал «РИА Новости», что за первые две недели нахождения под стражей Виктор Кудрявцев похудел на 5 кг. «В этом деле 74-летнего ученого пытаются просто убить, — заявлял адвокат.— В СИЗО не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».

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В конце августа к следственным органам обратился Совет при президенте РФ по правам человека с просьбой перевести ученого из-под стражи на домашний арест в связи с его возрастом и состоянием здоровья. Еще ранее Санкт-Петербургский союз ученых, объединяющий более 900 исследователей, обращался к Владимиру Путину с просьбой освободить Виктора Кудрявцева из СИЗО.

Авторы нынешнего открытого письма («Ъ» публикует его целиком) намерены разместить его на платформе change.org в качестве петиции о смене меры пресечения Виктору Кудрявцеву.

Анастасия Курилова